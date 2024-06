Seleniul este un nutrient esențial pentru sănătatea umană, acest oligoelement contribuind la stimularea producției de anticorpi proprii organismului. Totodată, are capacitatea de a reduce din toxicitatea unor metale precum plumbul, cadmiul, mercurul. Mai mult decât atât, susțin specialiștii, există dovezi clinice că seleniul stimulează fertilitatea, mai ales în cazul bărbaților, deoarece crește rata spermatogenezei și îmbunătățește locomoția spermatozoizilor. În plus, este un mineral esențial pentru sănătatea sistemului cardiovascular și susține procesele cognitive. Alături de vitamina E și beta-carotenioide, seleniul este un puternic agent antioxidant, luptând împotriva îmbătrânirii premature și a radicalilor liberi și este folosit și în tratamentul pacienților afectați de virusul HIV/SIDA. Principalele surse alimentare bogate în seleniu sunt: nucile de Brazilia, creveții, sardinele, stridiile, tonul, somonul, tărâțele de grâu, orezul brun, semințele de floarea soarelui, pâinea integrală, laptele etc.