Diabetul zaharat este o afecțiune cronică ce presupune creșterea glicemiei sau a glucozei din sânge la un nivel ce poate afecta întregul organism. De cele mai multe ori diagnosticul de diabet zaharat se pune în urma unor analize de rutină unde se observă o glicemie crescută. Diabetul zaharat reprezintă la ora actuală o problemă mondială de proporții uriașe.



Medicul Georgiana Bernea-David, diabetolog şi doctor în biologie, a explicat care sunt simptomele pe care le prezintă copiii nediagnosticaţi, dar care pot avea diabet şi ce ar trebui să-i determine de părinţi să-i ducă la medic pe cei mici.



„Diabetul poate fi asimptomatic în primele faze sau pot apărea anumite simptome, precum foame extremă, sete exagerată, urinări frecvente, infecții urinare frecvente sau răni care nu se vindecă, nu se cicatrizează, oboseală exagerată sau slăbire, scăderea în greutate nedorită”, spune medicul.



Toate acestea pot atrage un semnal de alarmă care necesită investigaţii suplimentare. „În cazul în care copilul nu este supraponderal, obez, suspicionăm un diabet zaharat de tip 1, care este tipic copilului. Dar dacă copilul este cu suprapondere, obezitate, indiferent că are sau nu simptome, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să modificăm stilul de viaţă al copilului şi să intervenim într-un mod activ”, a explicat Georgiana Bernea-David.



Unul din zece români suferă de diabet



Ea a atras atenţia asupra faptului că un copil cu obezitate devine un adult cu obezitate şi bolnav. Medicul a adăugat că prevenţia diabetului ”ar trebui făcută încă din perioada de preconcepţie” şi trebuie continuată în perioada copilăriei.



„Sfatul meu este ca orice copil cu obezitate să intre într-un program de slăbire. Să facem un program de slăbire, evident, personalizat copilului. Nu putem să-i lăsăm această povară, să ducă ani de zile pe urmă, pentru că îi afectează categoric şi calitatea vieţii. Primul pas pe care trebuie să-l facă părintele este să modifice stilul de viaţă al întregii familii. De aceea pledez foarte mult pentru educaţia gravidelor, pentru că gravida în perioada de sarcină este foarte receptivă la informaţii şi atunci, când faci educaţie în sarcină, pacienta schimbă obiceiurile alimentare şi când vine bebeluşul. Deci, primul pas în cazul unui copil cu obezitate este program de viaţă sănătos, mişcare, alimentaţie sănătoasă”, a adăugat medicul.



Georgiana Bernea-David a prezentat statistici îngrijorătoare cu privire la incidenţa bolilor metabolice atât în rândul adulţilor, cât şi al copiilor. „Raportările naţionale arată că unu din zece români suferă de diabet, trei din zece au pre-diabet, 40% din populaţia României are obezitate, ne apropiem extraordinar de mult de procentul de obezitate din Statele Unite ale Americii, iar un sfert din copiii români suferă de obezitate. Am atins nivele care erau estimate a fi atinse peste 20 de ani. Şi în contextul deficitului de medici-diabetologi, evident că nu putem gestiona această situaţie cum trebuie”, a susţinut ea.