Senzația de "picioare grele", accentuată pe timpul sezonului cald

Vara este, probabil, cel mai așteptat anotimp, însă pentru persoanele care au probleme vasculare cronice reprezintă o temere. Căldura accentuează disconfortul venelor varicoase și senzația de „picioare grele”.



Multe persoane se confruntă cu problema venelor varicoase pe parcursul verii, atunci când căldura duce la dilatarea vaselor de sânge, iar valvele venoase nu mai pot funcționa corect. Acest lucru provoacă stagnarea sângelui și senzația de „picioare grele“. Cum eliminăm, așadar, circulația venoasă dificilă din cauza temperaturilor ridicate? Specialiștii fac câteva recomandări importante în favorizarea circulației sângelui. În primul rând, este important să faceți exerciții fizice în fiecare zi. Mergeți pe jos cel puțin o jumătate de oră pe zi. Este o activitate fizică ușoară, aparent banală, dar foarte eficientă pentru reducerea riscului de apariție a cheagurilor de sânge și privind menținerea unei greutăți sănătoase. Evitați, totodată, să stați mult timp în șezut sau în picioare. Persoanele care muncesc, în mare parte, în picioare sau așezate pe scaun pe perioade lungi suferă, de obicei, de picioare obosite. În aceste situații, puteți încerca exerciții ușoare, precum ridicarea în picioare la fiecare 15-30 de minute, rotirea gleznelor sau urcatul scărilor. La fel de utile mai pot fi evitarea încrucișării picioarelor și întinderea brațelor sau a trunchiului pentru a nu apărea rigiditatea musculară.



În altă ordine de idei, trebuie să beți suficientă apă. Mai ales pe timpul verii, încercați să consumați cel puțin 2 litri de apă zilnic și să limitați consumul de sare. Ideal pentru perioada verii este consumul de apă cu lămâie, care ajută la eliminarea toxinelor și a excesului de lichid din organism, diminuând umflarea picioarelor cauzată de retenția de apă. De asemenea, cremele pentru picioare obosite ajută la ameliorarea imediată a senzației de greutate. Evitați, pe cât se poate, alimentele prăjite, alcoolul și sarea. Adoptați o alimentație bogată în fibre, legume și fructe.



Nu în ultimul rând, la buna circulație a sângelui pot contribui și suplimentele alimentare. Pentru îmbunătățirea circulației sangvine, reducerea riscului de formare a trombilor și evitarea senzației de picioare grele, încercați suplimente alimentare care conțin vitamina C, rodie, resveratrol, hesperidină, bromelaină, nattokinază și polifenoli. Acestea sunt niște soluții naturale care ajută la ameliorarea simptomelor circulației deficitare și la întărirea pereților vaselor de sânge.



