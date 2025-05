Sunt persoane care suferă de cardiomiopatie dilatată, o patologie care poate duce la funcționarea defectuoasă a inimii. Afecţiunea mai este cunoscută și sub denumirea de inimă dilatată, iar în astfel de situaţii este clar că acest organ nu poate funcționa așa cum ar trebui. Referitor la cauzele și simptomele sale, acestea sunt extrem de variate, dar există câțiva factori care pot influența dezvoltarea acestei patologii și pe care trebuie să-i cunoașteți.



Înainte de toate, însă, trebuie clarificate câteva concepte importante despre o inimă sănătoasă pentru a înțelege această boală. Pe scurt, inima este împărțită în patru camere: două atrii în partea de sus, două ventricule în partea de jos. În aceste organe, sângele elimină dioxidul de carbon pe care îl transportă și este reîncărcat cu oxigen. Deci, sângele oxigenat ajunge în atriul stâng direct din plămâni. De acolo, trece în ventriculul stâng și fiecare bătaie a inimii trimite sângele încărcat cu oxigen în restul corpului. Pentru ca inima să funcționeze corect, pereții ei sunt formați dintr-un mușchi cunoscut sub numele de miocard. Potrivit dr. Simona Ciobănică, acesta trebuie să fie în stare bună pentru a se putea întinde atunci când primește sânge și a se contracta cu suficientă forță pentru a-l pompa în tot corpul.



Altfel spus, inima dilatată este o patologie în care pereții musculari ai inimii devin mai subțiri și se dilată. În mod normal, totul începe prin a afecta ventriculul stâng, care este cea mai importantă cameră pentru alimentarea cu sânge a corpului. Pe măsură ce mușchiul se dilată, forța de contracție scade. Prin urmare, inima își pierde puterea atunci când pompează sângele. Din această cauză, sângele ajunge mai greu în corp. Care este cauza inimii dilatate? În până la jumătate din cazuri, cauza exactă nu este cunoscută. În ciuda acestui fapt, există diferiți factori care pot influența dezvoltarea acestei patologii. „De exemplu, puteţi avea de-a face cu cauze genetice. Se aproximează că în 25% din cazurile de cardiomiopatie dilatativă exista un istoric familial al acestei boli. În plus, există mutații genetice care o produc. Apoi, abuzul de alcool, numit și cardiomiopatie alcoolică este un alt factor declanşator. De asemenea, consumul unei cantități excesive de alcool face ca inima să se dilate, dar şi sarcina, situaţii întâlnite la femeile cu alți factori de risc, precum obezitatea sau vârsta înaintată”, a explicat medicul. În acelaşi timp, trebuie luate în calcul unele boli virale, viruși precum HIV sau coxsackie, care pot provoca cardiomiopatie virală. De multe ori, ajung să provoace dilatarea inimii. Totodată, există multe simptome produse de inima dilatată. În general, acestea sunt simptome ale insuficienței cardiace: senzație de sufocare la respirație, oboseală, palpitații și amețeli etc.