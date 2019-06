Sfatul specialiştilor „Euromaterna”. Atenţie la aceste afecţiuni în sarcină!

Sunteţi însărcinată? Fiţi foarte atentă, pentru că se poate întâmpla ca anumite paciente să prezinte diverse afecţiuni medicale, preexistente sarcinii sau induse de sarcină, care pot influenţa indicaţia şi atitudinea anestezică şi care situează pacienta într-o grupă de risc crescut.



Care sunt afecţiunile hematologice cu care se pot confrunta femeile însărcinate? Ce recomandări există privind anestezia regională, în prezenţa disfuncţiilor plachetare sau a tulburărilor de coagulare?

Dr. Decebal Peicu, medic specialist Anestezie Terapie Intensivă în cadrul Spitalului „Euromaterna”, arată care sunt femeile care intră în această categorie.

În primul rând, este vorba despre cele care suferă de Purpura Trombocitopenica Idiopatica, o afecţiune caracterizată prin prezenţa de anticorpi (de obicei, de tip IgG) împotriva membranei trombocitare.

„Cea mai frecventă complicaţie este hemoragia postpartum, care se corelează cu severitatea trombocitopeniei. Trombocitopenia este termenul medical folosit pentru numărul mic de trombocite (plachete sanguine), acestea fiind celule ale sângelui care joacă un rol important în coagularea sângelui. O valoare a trombocitelor peste 50.000/mm3 este considerată suficientă pentru a preveni sângerarea maternă excesivă după delivrenţa vaginală sau prin cezariană. Tocmai de aceea, anestezia regională, în particular cea spinală, poate fi considerată la pacientele asimptomatice cu trombocitele în jur de 50.000/mm3. Transfuzia de trombocite pentru a acoperi tehnica regională nu este recomandată, pentru că durata de viaţă a acelor trombocite este foarte scurtă din cauza anticorpilor circulanţi”, a explicat medicul.

Şi femeile cu trombopatii drog-induse pot avea probleme. Astfel, multe medicamente frecvent utilizate pot interfera cu durata de viaţă sau cu funcţia trombocitelor (antiinflamatorii nesteroidiene, dipiridamol, heparina, penicilina în doze mari, fenotiazine).

„Dilema clinică ridicată de aspirină este dacă defectul calitativ plachetar se traduce într-un risc semnificativ de sângerare şi deci, de hematom spinal. În prezent, nu există o evidenţă că anestezia epidurală este contraindicată la pacientele sub tratament cu aspirină, în absenţa altor factori de risc (trombocitopenie, tulburări de coagulare, sindrom Hellp de alte cauze)”, a adăugat dr. Peicu.



Reprezentantele sexului frumos trebuie să fie atente la preeclampsie, cea mai frecventă cauză de tromocitopenie în sarcină. La ora actuală, aproximativ 34% din aceste paciente pot prezenta trombocite sub 150.000/mm3, 7,5% sub 100.000/mm3 şi 4-12% din pacientele cu preeclampsie severă prezintă sindrom Hellp (hemoliză, creşterea enzimelor hepatice şi trombocitopenie).