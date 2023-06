Sindromul de colon iritabil poate fi evitat printr-o alimentaţie sănătoasă

Din păcate, în ziua de azi, tot mai multe persoane suferă de sindrom de colon iritabil. În general, susțin medicii, tulburările de tranzit intestinal la tineri apar din cauza alimentaţiei bogate în E-uri, a fast-food-ului, a meselor servite doar o dată pe zi, a excesului de cafea, a băuturilor carbogazoase, dar şi a stresului.



De obicei, problema este întâlnită în cazul persoanelor hipersensibile, care suferă de tulburări ale sistemului nervos ce dereglează şi mecanismul de funcţionare al intestinelor.



Acest sindrom de colon iritabil se manifestă prin dureri de burtă, constipaţie, balonare, diaree, scaune însoţite de sângerare.



Tratamentul acestor afecţiuni constă în administrarea de medicamente antispastice, miorelaxante şi medicamente care pot regla motilitatea intestinală. Totuși, cei care au tulburări de tranzit intestinal trebuie să verifice, prin investigaţii specifice, dacă nu suferă de o boală inflamatorie ori de un cancer la colon, mai recomandă specialiştii. Toate acestea pentru că sindromul de colon iritabil are simptome asemănătoare cu cele ale cancerului de colon, dar şi cu boala celiacă (intoleranţă la glutenul din grâu, secară, ovăz) ori rectocolita (afecţiune a intestinului gros). „Dacă aveţi simptomele menţionate, este recomandat să vă faceţi o colonoscopie şi un examen coproparazitologic, pentru a exclude existenţa altor afecţiuni”, precizează dr. Doru Cristian Gavrilă.



Medicii mai spun că sunt feriţi de această afecţiune a colonului cei care au avut o copilărie la ţară şi au intestine mai adaptate la bacterii şi microbi.



Oricum, specialiştii spun că sindromul de colon iritabil este o afecţiune greu de prevenit, deoarece nu se ştiu exact cauzele care provoacă această boală. Medicii sunt de părere, însă, că este bine ca cei afectaţi să acorde o importanţă mai mare alimentaţiei. În plus, dacă scaunele sunt dese, pacienţilor li se recomandă să nu mănânce gras, să evite caşcavalul, să nu bea lactate.



În cazul în care afecţiunea se manifestă prin constipaţii, sunt indicate alimentele bogate în fibre vegetale. Cum boala apare în special la persoanele foarte agitate, cu o personalitate puternică, oameni care nu acceptă înfrângerile şi care vor să realizeze multe în scurt timp, ar fi bine să fie redus consumul de cafea şi băuturi de tip energizant. Pentru refacerea florei intestinale, specialiştii subliniază că cea mai importantă este alimentaţia. Aşadar, încercaţi iaurturile naturale, deoarece conţin bacterii foarte bune pentru intestine.