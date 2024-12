Insuficienţa sau incompetenţa colului uterin se manifestă prin dilataţia cervicală fără dureri, aceasta fiind considerată, în ziua de azi, principala cauză a pierderilor repetate ale sarcinilor în cel de-al doilea trimestru.



Potrivit dr. Coralia Ştefănescu, organismul poate da, uneori, mici semnale de alarmă, cum ar fi senzaţia de presiune în zona inferioară a abdomenului, durere ca la menstruaţie sau dureri de spate, modificări ale secreţiilor vaginale.



Această incompetenţă cervicală reprezintă, practic, principala patologie care impune cerclajul colului uterin profilactic. Mai grav, netratată, insuficienţa cervicală duce la avort în cel de-al doilea trimestru, produsul de concepţie nefiind viabil la vârste gestaţionale atât de mici. Specialiştii spun că cerclajul este considerat eficient numai dacă sarcina a putut fi dusă la termen, respectiv la 37 de săptămâni.



Medicii efectuează două tehnici de cerclaj, ambele pe cale vaginală. Astfel, tehnica de cerclaj transabdominal se efectuează în caz de eşec al tehnicilor de cerclaj pe cale vaginală sau în caz de defecte anatomice severe ale cervixului, prin montarea unui fir de cerclaj la nivelul porţiunii cervico-istmice a uterului. Cerclajul transabdominal se poate efectua preconcepţional sau după examinarea ecografică prealabilă a colului uterin.



Dr. Ştefănescu este de părere că insuficienţa cervicală poate fi congenitală (defecte în structura fibrelor de colagen) sau dobândită (dilataţii repetate ale colului, în urma chiuretajelor uterine, tratamente pentru leziuni ale colului etc.).







Tehnica nu necesită pregătiri speciale



„Diagnosticarea se face pe baza anamnezei (istoricului) pacientei şi a măsurării ecografice a lungimii colului. În plus, se pot utiliza teste rapide vaginale care au la bază pozitivarea fibronectinei fetale. În practică, măsurarea ecografică a colului este cea mai utilizată, putându-se efectua în timpul morfologiei de trimestru I sau la vârsta gestaţională de 16 săptămâni. Un col mai scurt de 25 mm indică necesitatea unui tratament.



Alături de utilizarea progesteronului intravaginal (administrarea pilulelor pe cale orală nu are efect) şi/sau a cerclajului în Spitalul Euromaterna, se utilizează tehnica montării unui pesar. Pesarul este un dispozitiv din silicon, de forma unui triunghi de con, care se introduce în vagin, la nivelul colului, în scopul modificării axului canalului cervical şi al susţinerii greutăţii uterului în creştere”, a explicat medicul.



Specialistul a mai spus că montarea acestui dispozitiv se face începând cu săptămâna 14 a sarcinii şi se menţine până în săptămâna 37. Tehnica nu necesită pregătiri speciale, nu este invazivă şi nu necesită anestezie (ca în cazul cerclajului clasic), este nedureroasă şi necostisitoare.



În plus, trebuie cunoscut faptul că cerclajul nu este indicat în cazul sarcinilor gemelare sau multiple, de aceea, pesarul reprezintă o alternativă de tratament alături de progesteronul intravaginal.



Pentru ca aceste măsuri de tratament să aibă succes, se recomandă tuturor pacientelor cu risc de avort în trimestrul II sau de naştere prematură să urmeze câteva reguli simple. În primul rând, ele trebuie să renunţe complet la fumat, să evite sau să trateze constipaţia printr-o alimentaţie corectă şi să se hidrateze bine. De asemenea, este recomandată evitarea efortului fizic major sau susţinut şi contactul sexual. Totodată, nu se recomandă repausul prelungit la pat datorită riscului mare de tromboze (cheaguri de sânge), dar se impune efectuarea la timp a tuturor controalelor periodice recomandate de medicul curant.