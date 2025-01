Foarte multe persoane au avut herpes la viaţa lor. Problema este că acest herpes nu este doar inestetic, dar poate fi și dureros, iar vindecarea destul de dificilă, uneori. Desigur, în farmacii există o mulţime de unguente, pe al căror prospect scrie că asigură vindecarea, dar câteodată rezultatele întârzie să apară.



Cert este că infecţiile cu virusul herpes simplex (HSV) sunt foarte frecvente în întreaga lume. Nu există săptămână în care medicii constănţeni să nu aibă de-a face cu pacienşi pe care îi diagnostichează cu leziuni herpetice și vezicule la nivelul gurii și buzelor. Acestea se transmit prin sărut sau utilizarea acelorași obiecte pentru băut și mâncat.

„Herpesul este cauzat de virusul Herpes Simplex. La ora actuală, există două tipuri de virus: unul care determină apariţia leziunilor de la nivelul gurii şi unul care produce herpesul genital. Primul dintre acestea, herpesul de la nivelul gurii poate fi extrem de deranjant mai ales din punct de vedere estetic. Oricât de mult aţi încerca să îl acoperiţi, timp de câteva zile nu veţi reuşi”, a declarat dr. Irina Cojocaru, medic specialist dermatolog.



Totuşi, pentru a scăpa cât mai repede de această problemă, se poate apela şi la câteva soluţii naturiste eficiente.

În primul rând, trebuie să ştiţi că gălbenelele sunt recunoscute pentru proprietăţile lor cicatrizante, antiseptice şi antiinflamatoare, reducând timpul de vindecare la jumătate. Cremele se pot cumpăra de la magazinele cu produse naturiste, dar pot fi preparate şi în casă.



Pentru aceasta, aveţi nevoie de 20 de flori de gălbenele, cu tulpină cu tot, care se spală şi se taie mărunt. După aceea, doi pumni de plantă se pun în 500 g de grăsime topită. Timp de 20 de minute, se amestecă în oală cu o lingură de lemn, la foc uşor. După 12 ore, amestecul se reîncălzeşte şi se strecoară printr-un tifon.



Imediat după aceea, se pune într-un borcan de sticlă şi se ţine la frigider. Alifia nu trebuie utilizată mai mult de un an, deoarece îşi pierde din proprietăţi. Apoi, există tinctura de propolis. Tamponarea cu tinctură de propolis a zonei cu herpes duce în scurt timp la formarea unui strat de protecţie, care permite începerea procesului de vindecare.

Pentru că propolisul are în compoziţia sa siliciu, magneziu, aminoacizi şi cobalt, dar şi substanţe antibiotice, el are numeroase proprietăţi cicatrizante şi antiinfecţioase. De asemenea, propolisul are efect antiviral, lucru ce împiedică răspândirea virusului.



Chiar dacă miroase urât, usturoiul are un puternic efect antioxidant. De-a lungul timpului, acest remediu natural şi-a dovedit pe deplin eficienţa în tratarea herpesului. Datorită proprietăţilor sale antioxidante, usturoiul este recomandat chiar după apariţia primelor erupţii.



Cum preparaţi medicamentul- minune? Căţelul de usturoi se taie în două şi se presează pe zona afectată, pentru ca substanţele active să-şi facă efectul în cel mai scurt timp. Este posibil ca între timp usturimea să se accentueze, dar este bine să nu îndepărtați mixtura obținută. Ca sfat, se poate aplica un căţel de usturoi de trei ori pe zi, ultima aplicare fiind recomandată înainte de culcare.