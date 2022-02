Spasmele din timpul somnului pot fi îngrijorătoare sau inconfortabile

Dacă doriți să reduceți spasmele în somn, este important ca înainte de toate să adoptați un stil de viață sănătos și să vă schimbați programul de odihnă. Cert este că, atunci când apar, spasmele în somn îi pot trezi atât pe cei care le experimentează, cât și pe partenerii lor, iar de cele mai multe ori, reacțiile sunt precedate adesea de un somn intens sau de vise.

De obicei, veți avea senzația că alunecați pe scări sau cădeți de undeva de sus. Vi s-a mai întâmplat vreodată așa ceva? În cazul în care nu ați experimentat astfel de stări, trebuie să știți că spasmele în somn sunt tremurături involuntare care apar, de regulă, între starea de veghe și somn. De asemenea, sunt cunoscute și sub denumirea de spasme mioclonice sau tremurături ecvine și constau în mișcări musculare puternice și scurte.

Potrivit dr. Irina Palade, deși spasmele în somn pot fi îngrijorătoare sau inconfortabile, nu ridică probleme serioase. De fapt, este o situație pe care o trăiesc mulți oameni. Din păcate, nu se știe din ce cauză apar, dar se știe că anumiți factori contribuie la apariția acestor episoade. În primul rând, specialiștii sunt de părere că spasmele în somn au de-a face cu pregătirea organismului pentru odihnă. În acest moment, corpul tinde să-și încetinească toate funcțiile, precum respirația și bătăile inimii. În plus, funcția motorie se oprește, corpul asigurându-se că nu reacționează și rămâne în siguranță. Potrivit experților, a avea un ritm de viață accelerat și a dormi câteva ore pe zi poate duce la apariția diferitelor boli. Acestea includ boli cardiovasculare, hormonale și imunologice, factori ce pot determina apariția spasmelor. Alți factori care par să influențeze spasmele sunt: anxietatea și stresul, oboseala, privarea de somn, consumul de cafeină. Pe scurt, orice tip de problemă care afectează relaxarea poate intensifica aceste spasme. De fapt, experții cred că și nicotina. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări. Deoarece spasmele nocturne pot fi rezultatul anxietății sau al stresului, primul pas este să încercați să vă relaxați. Pentru a face acest lucru, este esențial să vă schimbați mentalitatea și să vă modificați anumite obiceiuri. În mod similar, este esențial să aveți un stil de viață sănătos. în concluzie, o dietă sănătoasă și exercițiile fizice moderate efectuate regulat sunt măsuri esențiale atunci când vine vorba de obținerea unui somn de calitate. În plus, activitatea fizică are afecte benefice pentru minte. Potrivit unor cercetări, exercițiile fizice contribuie la scăderea nivelului de stres și anxietate. În acest sens, sporturile precum yoga sau Pilates, care promovează relaxarea și gestionarea respirației, sunt alternative foarte recomandate. În același timp, în ceea ce privește nutriția, este important să reduceți aportul de cafeină.