Specialiștii trag un nou semnal de alarmă! Nu vă apucați de fumat!

La ora actuală, consumul de tutun este principala cauză de deces prevenibilă în lume și este totodată și cea mai importantă cauză de deces în Uniunea Europeană (aproximativ 700.000 de decese anual), fiind și unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sănătate care poate fi evitat. Specialiștii susțin că fumul de tutun conține peste 7.000 de substanțe chimice toxice, iar fumatul pe parcursul unei vieți poate să ducă la scurtarea vieții unei persoane cu cel puțin zece ani.



Statisticile întocmite în ultimii ani nu sunt deloc îmbucurătoare. Acestea arată că numărul de fumători este mare, aproximativ 26% din populație având acest viciu și 29% dintre tinerii în vârstă de 15-24 de ani fumează. Din păcate, prevalența mare a fumatului în rândul tinerilor este îngrijorătoare, iar expansiunea produselor noi care conțin tutun, creșterea utilizării dispozitivelor de vaping și tutun încălzit este, de asemenea, îngrijorătoare. În România, conform datelor studiului ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), cea mai mare prevalență a fumatului zilnic este la grupa de vârstă 25-34 de ani, iar cea mai scăzută la grupa de vârstă de peste 75 de ani. De aceea, a precizat dr. Loti Popescu, prevenirea începerii fumatului rămâne una dintre strategiile cheie de control al epidemiei de fumat, în timp ce limitarea consumului de tutun este una dintre cele mai eficiente modalități de a salva vieți și de a îmbunătăți starea generală de bine.



În acest context, campania privind prevenția consumului de tutun, derulată la nivel național în 2023, în luna mai, are ca temă „Prevenirea consumului de țigări și a utilizării de dispozitive electronice în rândul adolescenților”.



Scopul acestei campanii este informarea adolescenților și părinților acestora despre impactul nociv pe care consumul de țigări și utilizarea dispozitivelor electronicele (HEATS și ENDS) îl pot avea asupra sănătății. „Obiectivele campaniei sunt creşterea nivelului de conştientizare al adolescenților și părinților acestora cu privire la riscurile pentru sănătate ale consumului de tutun sub orice formă (fumat convențional, tutun fără fum și produse cu tutun încălzit). Apoi, se are în vedere creşterea nivelului de conştientizare al adolescenților și părinților acestora cu privire la prezenţa riscului expunerii altor persoane (expunere pasivă) la inhalarea fumului sau vaporilor de tutun şi/sau a altor compuși nocivi. De asemenea, se urmăreşte creşterea motivaţiei adolescenților de a nu consuma nici o formă de tutun şi nu numai”, a precizat medicul.



Mesajele principale ale campaniei sunt: „E mult mai ușor să nu te-apuci decât să te lași de fumat!”, „Îndrăznește să spui NU, fumatului!”, „Nu toți care-ți sunt prieteni îți vor binele! Refuză țigara oferită de prieteni!” etc. Precizăm că, la nivel județean campania este implementată de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, prin Compartimentul de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate.