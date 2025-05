Strănutul este o reacție care apare atunci când inspirați iritanți și care se poate controla parțial. Din păcate, acesta devine supărător dacă persistă. Pentru a ajuta la oprirea sa sau pentru a-l întârzia, puteți încerca o serie de alternative naturiste, modificări ale stilului de viață sau medicamente. Potrivit specialiștilor, în unele cazuri, pentru a-l trata, aveți nevoie să identificați cauza de bază. Dacă simțiți nevoia să strănutați, se recomandă să evitați să vă abțineți, deoarece oprirea unui strănut foarte puternic poate avea efecte grave asupra sănătății, cum ar fi: rănirea faringelui, ruperea vaselor de sânge sau perforarea timpanului.



De exemplu, suflarea nasului se numără printre remediile naturale pentru strănuturi frecvente. Deci, când simțiți nevoia să strănutați puteți încerca să vă suflați nasul. Gestul poate ajuta la eliminarea iritantului care declanșează strănutul, deși metoda nu este întotdeauna eficientă. Totodată, vitamina C poate avea efecte antihistaminice, ea regăsindu-se în citrice, anumite legume și suplimente. Așadar, prin creșterea cantității de vitamina C din alimentație, puteți obține treptat o ameliorare a strănutului, datorită efectelor de stimulare a sistemului imunitar. În plus, dacă observați că simțiți nevoia să strănutați, puteți sta într-o baie caldă de aburi, o strategie bună de a opri rapid strănutul. Dacă nu puteți face acest lucru, puteți fierbe puțină apă într-un recipient și puteți inhala vaporii care sunt emanați de lichide. Nu în ultimul rând, puteți încerca să opriți strănutul dacă vă gâdilați cerul gurii cu limba. Dacă faceți acest lucru timp de câteva secunde înainte de a strănuta, se previne apariția acestui simptom.