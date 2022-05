Stresul agravează simptomele psoriazisului şi creşte riscul de recidivă

Psoriazisul este foarte des confundat cu o simplă dermatită, însă această afecţiune este o boală cronică autoimună, de cele mai multe ori dobândită pe cale ereditară. Psoriazisul nu este o boală contagioasă, însă din cauza manifestărilor cutanate agresive, persoanele suferinde de această boală sunt deseori marginalizate. Evitarea alcoolului, a fumatului şi a anumitor alimente poate ameliora simptomele în unele cazuri.



„Psoriazisul este o boală cronică ce apare pe fondul unei predispoziţii, sub acţiunea unor factori declanşatori: infecţioşi, traumatici, emoţionali, genetici etc. şi afectează în mod egal cele două sexe. Manifestări clinice sunt sub formă de plăgi roşiatice bine delimitate, acoperite de scuame lamelare alb-sidefii. Evoluţia este cronică cu perioade de acutizare urmate de perioade de remisiune, când pielea are aspect normal. Tratamentul profilactic se referă la prevenirea recidivelor prin evitarea stresului, a emoţiilor puternice, a traumatismelor şi adoptarea unui regim de viaţă echilibrat cu suficiente ore de odihnă şi cu evitarea exceselor de orice fel, precum şi tratarea infecţiilor inter-cutanate”, mărturiseşte dr. Teodora Barbu, medic dermatolog.



Bolnavii de psoriazis pot dezvolta o afecţiune foarte gravă, artrită psoriazică, ce se manifestă prin umflarea şi durerea articulaţiilor, care în timp duc la incapacitatea de folosire a mâinilor.