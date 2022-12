Suferiţi de astm şi sunteţi alergic? Ce vă recomandă specialiștii

Ați fost diagnosticat cu astm bronșic cronic și sunteți și alergic, în același timp? În acest caz, trebuie să aveți, neapărat, o dietă adecvată, să evitați anumite alimente declanșatoare și să adoptați un stil de viață sănătos. Specialiștii spun că atât astmul cronic, cât și alergiile sunt două afecțiuni destul de des întâlnite. Problemele sunt mai complicate în cazul celor care suferă de amândouă.



Nu știți ce aveți de făcut în astfel de situații? În primul rând, a precizat dr. Manuela Ciobănică, aceste tulburări pot condiționa foarte mult viața pacienților. Cu toate acestea, puteți să recurgeți la diferite tratamente. În general, aceleași substanțe care declanșează simptomele febrei fânului pot provoca și simptome specifice astmului.



Acestea includ dificultăți de respirație, respirație șuierătoare și presiune în piept. Afecțiunea este ceea ce se cunoaște sub numele de astm alergic sau astm indus de alergii. „Oamenii trebuie să ştie că unele substanțe, cum sunt polenul, acarienii și părul de animale de companie, sunt posibile declanșatoare. De asemenea, la unele persoane, alergiile cutanate sau alimentare pot provoca simptome de astm. Sigur este că o reacție alergică apare atunci când proteinele sistemului imunitar identifică în mod eronat o substanță inofensivă, cum ar fi polenul, ca fiind un invadator. În încercarea de a vă proteja corpul de acea substanță, anticorpii se leagă de alergen.



Astfel, substanțele chimice eliberate de sistemul imunitar conduc la semne și simptome de alergie, unele dintre ele fiind congestia nazală, mâncărimile ochilor și reacțiile pielii. Totodată, reducerea spasmelor căilor respiratorii este un aspect important”, a explicat medicul. Tocmai de aceea, se recomandă administrarea de magneziu, care are capacitatea de a ameliora crampele musculare. Aceasta include mușchii care înconjoară căile respiratorii ale plămânilor. Apoi, datorită conținutului său de teofilină, ceaiul verde poate funcționa ca un bronhodilatator. În acelaşi timp, este esențial să echilibrați căile alergice din organism, acizii grași Omega-3 putând fi o modalitate eficientă de a face acest lucru.



Ei se găsesc, de exemplu, în semințele de in și pește. De precizat că în astfel de diagnostice este important să evitați medicamentele beta-blocante, deoarece blochează și receptorii din căile respiratorii, precipitând bronhoconstricția. Unii pacienți sunt, de asemenea, intoleranți la unele medicamente din cauza conținutului lor de acid acetilsalicilic. Din acest motiv, este mai bine să consultați doctorul sau farmacistul înainte de a începe orice medicament şi amintiți-vă tot timpul că este important să consultați un specialist, pentru că numai sub supraveghere medicală și cu o combinație de remedii naturale este posibil să puteţi reduce medicația.