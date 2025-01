Ficatul îndeplinește mai multe roluri în cadrul organismului uman și este cel mai mare organ atașat sistemului digestiv, în cadrul căruia participă ca glandă anexă. Cea mai importantă funcție o are în cadrul proceselor de digestie/metabolizare și descompunere a nutrienților alimentari, din forme complexe la forme mai simple, pentru a facilita asimilarea lor în organism și metabolizarea lor.



Totodată, acest organ îndeplinește un rol deosebit de important în cadrul circulației sangvine din corp, participă în cadrul proceselor de detoxifiere a organismului și are rolul de a transforma o substanță toxică ajunsă în interiorul organismului. Pe de altă parte, a precizat dr. Teodora Purtan, fiecare afecțiune hepatică se leagă de una sau mai multe dintre funcțiile îndeplinite, iar regimul pentru ficat este o componentă esențială a tratamentului. Pentru îmbunătățirea simptomelor digestive apărute în cadrul acestor afecțiuni, pentru ameliorarea calității vieții acestor bolnavi și pentru încetinirea evoluției bolii, se recomandă adoptarea unui regim alimentar specific.



„Rolul acestui regim alimentar hepatic este de a îmbunătăți funcțiile hepatice, fără ca bolnavul să resimtă o constrângere în acest sens. Principiul pe bază căruia funcționează acest regim alimentar hepatic este de cumpătare, prin evitarea excesului alimentar, dar prin asigurarea aportului de nutrienți necesari în fiecare zi (proteine, glucide, lipide, minerale și vitamine). În cazul afecțiunilor hepatice sistemice, se recomandă un regim alimentar care să cruțe funcțiile hepatice. Astfel, trebuie eliminate o serie de alimente din alimentația zilnică și o serie de obiceiuri din activitățile cotidiene”, a subliniat medicul.



Specialistul a adăugat că principalele obiceiuri care trebuie îndepărtate din activitatea cotidiană a bolnavilor diagnosticați cu o diferite afecțiuni hepatice, sunt reprezentate de renunțarea la fumat, renunțarea la consumul de alcool, cafea sau droguri și eliminarea din viața cotidiană a stresului psiho-emoțional. Pe de altă parte, stresul psiho-emoțional determină încetinirea tuturor funcțiilor din organismul uman, printre care și a funcției hepatice, cu distrugerea secundară a capacității hematopoietice a organismului.



Printre alimentele care trebuie eliminate din dieta persoanelor cu diferite afecțiuni hepatice amintim: mezelurile și carnea neprocesată termic. În componența mezelurilor și a cărnii neprocesate termic se află o serie de conservanți și coloranți, care duc la agravarea funcției hepatice, cu posibilitatea dezvoltării unei afecțiuni hepatice. Pe lângă această, carnea neprocesată este foarte greu de digerat, metabolizarea acestor substanțe la nivelul ficatului fiind extrem de îngreunată.



Alimentele care prezintă un termen de expirare foarte mare (valabilitate foarte mare), precum conservele, alimentele în vid, alimentele la borcan, prezintă în componența lor numeroși conservanți, foarte toxici, care le prelungesc calitatea și valabilitatea, dar le alterează proprietățile esențiale. Persoanele cu diferite afecțiuni hepatice, care se află sub regim alimentar specific, trebuie să evite aceste produse alimentare. De asemenea, produsele alimentare cu conținut crescut de grăsimi, precum carnea de porc, anumite tipuri de brânzeturi sau lapte se vor evita în cazul diferitelor afecțiuni hepatice, deoarece favorizează încetinirea metabolismului hepatic și a metabolismului lipidic, desfășurat la acest nivel, cu acumularea de țesut adipos la nivelul organismului, în special la nivel hepatic (cu apariția secundară a steatozei hepatice).



Totodată, dieta în cazul afecțiunilor hepatice trebuie să fie, în primul rând, hipocalorică-hipolipidică (săracă în grăsimi). Astfel, alimentele afumate, nepreparate (nefierte, neprăjite), trebuie evitate în cazul persoanelor cu diferite afecțiuni hepatice, deoarece sunt greu digerabile și duc la încetinirea metabolismului hepatic, cu încărcarea secundară a ficatului prin prelungirea activității acestuia.