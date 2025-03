În ultima perioadă, suplimentele cu magneziu sunt promovate pe rețelele sociale ca o „soluție-minune” împotriva insomniilor și anxietății. Ce spun, însă, specialiștii despre acest mineral și cât vă ajută administrat sub formă de supliment alimentar? Anxietatea și tulburările de somn sunt două probleme de sănătate tot mai frecvente în rândul populației, strâns legate între ele de cele mai multe ori. Desigur, sunt remedii care promit o rezolvare rapidă, iar suplimentele cu magneziu sunt, și ele, recomandate. Potrivit medicool.ro, magneziul se poate administra sub formă de tablete, capsule, pulbere sau fiole. Ca supliment alimentar, el este disponibil sub mai multe forme. Medicii spun că acest mineral este esențial pentru buna funcționare a organismului. El îndeplinește numeroase roluri importante în corpul uman, precum: ajută la funcționarea normală a sistemului nervos; menține sănătatea oaselor și a dinților; reglează tensiunea arterială; contribuie la funcționarea normală a mușchilor. În plus, susține imunitatea și susține sănătatea cardiacă prin menținerea unui ritm cardiac normal. De asemenea, magneziul poate fi asigurat dintr-un număr mare de alimente. Sursele cele mai bogate sunt legumele cu frunze verzi, nucile și semințele, leguminoasele (fasolea, mazărea, lintea, năutul și soia), cerealele integrale și lactatele.