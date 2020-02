Tehnică de ultimă generație și doctori de renume, la OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân

Cancerul de sân are șanse de vindecare de 100%, aspect subliniat de specialiștii în domeniu. Este însă nevoie ca afecțiunea să fie depistată precoce, să fie diagnosticată corect și să se intervină rapid. Toate aceste etape sunt realizate în cadrul OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân, cel mai nou concept pus la dispoziția pacienților de Ovidius Clinical Hospital.

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de neoplazie diagnosticat în rândul femeilor. Diagnosticul sperie, căci este interpretat drept o „sentință”. Nu trebuie însă să fie astfel, în cazul cancerului de sân existând șanse de vindecare de 100%, după cum subliniază specialiștii. Este însă nevoie de prevenție, este nevoie ca femeile să meargă periodic la control și la investigații. Înțelegând necesitatea prevenției, a depistării precoce a cancerului de sân și mai ales conștientizând impactul pe care această afecțiune îl are asupra vieții pacientelor, Ovidius Clinical Hospital a creat un nou concept: OCH - Centrul de Excelență pentru Cancerul de Sân. Un spațiu medical unde sunt implementate protocoale europene, pentru fiecare etapă din procesul de diagnostic și tratament al acestei boli.

Software Alprevia, pentru o prevenție personalizată

OCH - Centrul de Excelență pentru Cancerul de Sân este locul unde pacientele găsesc cele mai performante metode de investigații în domeniu, revoluționare am putea spune, dar și o echipă multidisciplinară de specialiști și, extrem de important, terapie individualizată. Aici, femeile pot beneficia de toate mijloacele de prevenție și diagnostic, prin intermediul Cardului OCH, cu ajutorul software-ului Alprevia - singurul de acest fel din România, care presupune un algoritm de prevenție personalizată, în care sunt incluse examenul anual de evaluare a sănătății și acces prioritar la consultațiile, analizele și investigațiile de top.

„Acest centru abordează pacientul integrat, de la diagnosticarea precoce, de la evaluarea riscurilor cu ajutorul algoritmului de prevenție personalizat Alprevia, până la facilitatea de diagnostic precoce. Vorbim despre mamografie cu tomosinteză, RMN, ecografie și, ulterior, tratament atât chirurgical, cât și oncologic. Toate acestea sunt personalizate atât pe factorii de risc pentru prevenţie, cât şi pe analizele genetice pentru tratament. Scopul nostru este de a atinge dezideratul de a avea supraviețuire de 100% la cinci ani, în cancerul de sân”, a afirmat dr. Bogdan Pană, Ș.L. UMF „Carol Davila”, colaborator OCH.

Cel mai performant mamograf din Dobrogea

Diagnosticarea precoce este esențială, motiv pentru care femeile vor găsi la OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân tot lanțul de diagnostic, format din aparatură de ultimă generație: ecografie, rezonanță magnetică și, recent achiziționat, un mamograf cu tomosinteză.

„Este cel mai performant mamograf din Dobrogea, doza de iradiere este minimă și este dotat cu tomosinteză, care ne ajută în situațiile în care structura sânului este mai densă. În consecință, femeia nu mai este îndrumată către un alt examen, ecografic sau de rezonanță magnetică, este suficientă mamografia pentru a pune un diagnostic corect și precoce. O dată la doi ani, toate femeile de peste 45 de ani trebuie să efectueze un examen mamografic, pentru a depista cancerul în stadiu cât mai mic, când poate fi vindecat complet”, a afirmat dr. Carmen Ciufu, medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul OCH.

Având la dispoziție o tehnică modernă, cu iradiere minimă, mamograful vine în sprijinul femeilor care amânau să-și facă investigațiile necesare, din reticență.

„E drept, femeile simțeau o anxietate, o reticență, căci procedura era puțin dureroasă. Acest aparat nu mai face compresia pe care o făceau aparatele vechi. Este digital, compresia este de scurtă durată, doza de iradiere este minimă, examinarea nu mai este atât de neplăcută. Deci, femeile trebuie să-și învingă această reticență, este în interesul lor, dar și al nostru, al tuturor, să descoperim cancerul de sân în stadii cât mai mici pentru a-l putea vindeca”, a mai explicat dr. Carmen Ciufu.

Dispozitiv unicat în România, pentru depistarea ganglionului santinelă

O altă noutate adusă de OCH – Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân este dispozitivul Sentimag. Acest dispozitiv, cunoscut și recomandat în întreaga Europa, a fost adus în România prin centrul OCH, fiind primul de acest fel din țara noastră.

„Dispozitivul Sentimag din Constanța este primul din România. Asociațiile de chirurgie oncologică recomandă folosirea lui, iar în lume sunt peste 250 de astfel de sisteme funcționale”, a afirmat Radoslaw Sychowski, director internațional de marketing EMEA Oncology.

Concret, dispozitivul Sentimag ajută specialiștii prin identificarea ganglionului santinelă, cel care trebuie primul investigat pentru a evita răspândirea cancerului în organism.

De asemenea, OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân pune la dispoziția pacientului un sistem de „second opinion”, având dezvoltată o colaborare cu specialiști din Statele Unite ale Americii.

„Avem un parteneriat cu dr. Doru Paul, oncolog român stabilit la New York, dar și o platformă de consult, de second opinion direct cu specialiști din New York, astfel că putem accesa topul medicinii chiar și de peste ocean”, a arătat dr. Bogdan Pană.

De menționat că, pe lângă prevenția cu software-ul Alprevia, posibilitatea unui diagnostic imagistic complet și depistarea ganglionului santinelă cu dispozitivul Sentimag, OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân pune la dispoziția femeilor diagnosticul histopatologic prin puncție (biopsie a tumorilor de sân sub ghidaj ecografic și analgo-sedare), marcarea tumorilor de sân fără durere, teste de imunohistochimie, chirurgie minim invazivă a sânului, terapii medicamentoase inovative, testarea genetică prin Roche România, contact cu oncologi de top din Constanța și New York, consiliere psihologică pre și post operatorie și recuperarea postoperatorie.

Mai multe informații despre ce înseamnă OCH - Centrul de Excelență dedicat Cancerului de Sân și modul cum sprijină femeile în lupta cu această afecțiune pot fi găsite pe pagina web a Ovidius Clinical Hospital, „Prevenția și depistarea precoce a cancerului de sân - impactul asupra terapiilor și vieții pacientului”.