Teste gratuite pentru osteoporoză, la Constanţa

Bătrânii, în general, suferă de osteoporoză, însă boala poate apărea şi la vârste mai tinere. Cum ne dăm seama că avem osteoporoză? La un moment dat, oamenii vor observa că le slăbesc oasele, în acest fel crescând riscul de fracturi bruşte şi neaşteptate.

Afecţiunea duce, practic, la pierderea masei osoase şi a rezistenţei acestora. Din păcate, boala progresează, de foarte multe ori, fără simptome sau dureri. Pur și simplu, ne trezim că avem probleme cu oasele.

Specialiștii spun că oasele sunt construite din ţesut viu aflat în permanentă creştere. Astfel, un înveliş exterior de os cortical sau dens îmbracă osul trabecular, un ţesut osos cu o structură asemănătoare cu cea a unui burete. În momentul în care osul este slăbit de osteoporoză, de „găuri” apărute în „burete”, acestea devin tot mai mari şi mai numeroase, slăbind structura internă a osului.

Până în jurul vârstei de 30 de ani, sistemul osos produce, în mod normal, mai mult os decât pierde. Problemele apar mai târziu, când, în timpul procesului de îmbătrânire, pierderea osoasă începe să depăşească acumularea de ţesut osos, rezultând într-o pierdere progresivă a masei osoase. Odată ce această pierdere de os ajunge la un anumit punct, se poate spune că o persoană are osteoporoză.

Foarte multe femei nu îşi dau seama că au osteoporoză până când nu suferă o fractură sau până când nu efectuează un test screening, la recomandarea medicului specialist. Desigur, nici bărbaţii nu scapă de această boală, toată lumea este afectată, dar în cazul lor, osteoporoza se instalează mai rar.

Medicii spun despre osteoporoză că este o boală tăcută, întrucât pierderea de masă osoasă apare, iniţial, fără simptome. Ca urmare, persoanele afectate nu ştiu că au osteoporoză până când oasele lor nu devin atât de slabe, încât se fracturează brusc, producând o fractură sau o tasare vertebrală neaşteptată.

Boala se manifestă prin dureri severe de spate

Mai departe, tasarea vertebrală poate fi simţită sau văzută sub formă de dureri severe de spate şi chiar deformări ale coloanei vertebrale, cum ar fi postura aplecată. Tocmai de aceea, medicii susţin că, un rol foarte important asupra organismului îl are estrogenul. Trebuie precizat că, până la momentul instalării osteoporozei, demineralizarea osoasă are un ritm lent, generând osteopenie. Aceste afecţiuni se manifestă prin dureri de oase, semn că procesul de demineralizare osoasă a început. Cum nimănui nu îi place să fie bolnav, este necesar să luaţi măsuri din timp, pentru a preveni apariţia simptomelor. Totodată, pentru a încetini procesul, se recomandă alimentele bogate în calciu, vitamine şi minerale.

Tot pentru a veni în sprijinul constănţenilor care bănuiesc că au astfel de probleme, luna aceasta, Clinica ABC Medical Center din Constanţa lansează un program dedicat tuturor persoanelor cu vârsta peste 45 ani, respectiv testarea gratuită a osteoporozei. Potrivit dr. Astrid Oprea, accesul în programul de evaluare gratuită se va face doar în baza confirmării programării, la data şi ora stabilite. În urma rezultatelor testărilor, pacienţii care vor necesita evaluări suplimentare vor primi un discount de 10% la alte consultaţii de specialitate.