Toate femeile îşi doresc să fie cât mai frumoase şi caută întotdeauna soluții pentru a avea silueta ideală. Pe lângă un stil de viață sănătos, la ora actuală, în Constanța, există numeroase tratamente de remodelare corporală, care vă pot ajuta să aveți corpul mult visat, unul dintre acestea fiind Onda Plus- o tehnologie de ultimă generație care folosește undele electromagnetice de frecvență joasă pentru a viza direct depozitele de grăsime localizată și celulita.



În prezent, tratamentul la care facem referire este considerat o inovație în domeniul esteticii medicale, oferind, practic, o soluție non-invazivă pentru remodelare corporală și reducerea celulitei. Practic, cu ajutorul tehnologiei Coolwaves, Onda Plus acționează selectiv asupra depozitelor de grăsime, respectând în același timp țesuturile adiacente.



Acesta vizează țesuturile adânci pentru a trata depozitele de grăsime și celulită, în timp ce protejează suprafața pielii cu o răcire intensă. În acest fel, a precizat dr. Veronica Taraciuc, această procedură non-invazivă stimulează circulația sanguină și limfatică, accelerând eliminarea toxinelor și reducerea aspectului de „coajă de portocală”.



Altfel spus, Onda Plus este o alegere excelentă pentru persoanele care doresc să îmbunătățească aspectul pielii și să obțină un corp mai tonifiat și mai ferm, fără a apela la intervenții chirurgicale sau proceduri invazive. „Tratamentul folosește undele electromagnetice de frecvență joasă pentru a viza grăsimea subcutanată și a stimula circulația sanguină, reducând astfel celulita și remodelând corpul. Aceasta stimulează producția de colagen și elastină, care ajută la fermitatea pielii. Tratamentul este complet nedureros, dar pacienții pot resimți o senzație de vibrație ușoară și căldură în timpul procedurii, dar aceasta nu este inconfortabilă. Pentru cele mai bune rezultate, sunt recomandate între patru și şase ședințe, efectuate la intervale de 7-10 zile, în funcție de nevoile individuale. Rezultatele pot fi vizibile după prima sesiune, dar efectele complete vor apărea pe parcursul următoarelor săptămâni, pe măsură ce grăsimea este eliminată și pielea devine mai fermă și mai tonifiată. În acelaşi timp, este îmbunătățit fluxul sanguin și limfatic, accelerând eliminarea toxinelor din organism și susținând procesul de detoxifiere. De asemenea, Onda Plus stimulează producția de colagen și elastină, ceea ce ajută la fermitatea și elasticitatea pielii, făcând-o mai suplă și mai fermă”, a explicat medicul.



Pe scurt, terapia cu unde electromagnetice este recomandată persoanelor care doresc reducerea aspectului de celulită și îmbunătățirea texturii pielii, remodelarea corporală și reducerea grăsimii localizate, în special în zone precum abdomenul, coapsele și fesele, îmbunătățirea circulației sanguine și limfatice etc.