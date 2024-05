Căderea părului poate fi declanșată de diverși factori, precum alimentația săracă în nutrienți esențiali, stresul ori unele afecțiuni, cum ar fi bolile glandei tiroide. Indiferent de cauza căderii părului, vă vor prinde bine aceste două remedii naturale pe bază de ceapă și rozmarin, care vor stopa căderea părului, însă totodată vor stimula și regenerarea acestuia. Ceapa conține anumite minerale benefice pentru păr, care opresc căderea podoabei capilare. Un studiu a sugerat faptul că sucul de ceapă poate stimula regenerarea părului. Specialiștii susțin că nutrienții din zeama de ceapă aplicați pe foliculii firelor de păr nu numai că accelerează creșterea firelor de par, dar îi oferă podoabei capilare volum și strălucire. În plus, sucul de ceapă are și proprietăți antibacteriene, dar și efect antioxidant, care luptă cu efectele radicalilor liberi. La rândul său, uleiul de rozmarin poate fi folosit în timpul spălării podoabei capilare. Mai exact, se adaugă 12 picături de ulei de rozmarin în șamponul folosit pentru spălarea zilnică a părului. Studiile arată că produsul are capacitatea de a ucide anumite bacterii, ceea ce înseamnă că poate trata căderea părului cauzată de infecțiile prezente la nivelul scalpului.