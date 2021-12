Uleiul de lavandă vă ajută să scăpați de anxietate

Foarte multe persoane suferă în ziua de azi de anxietate. Ce nu se știe foarte bine este că aceasta poate fi tratată și cu ulei de lavandă. Planta are o mulțime de proprietăți calmante și relaxante. Cum o puteți folosi pentru a controla anxietatea? Punând câteva picături din acest ulei esențial într-un infuzor sau folosindu-l pentru un masaj delicat. Specialiștii spun că procedând astfel puteți obține următoarele beneficii: stimulează o stare emoțională pozitivă, contribuie la scăderea oboselii cauzată de stres, promovează armonia și echilibrul emoțiilor.

Un alt sfat pentru a crește efectele lavandei atunci când suferiți de anxietate este să faceți o baie fierbinte. Pentru acest lucru, este nevoie să puneți câteva picături de ulei esențial în apă. Acesta este un remediu ideal pe care ar trebui să-l practicați cel puțin o dată la două săptămâni pentru a ține anxietatea sub control. Apoi, uleiul de mușcată are proprietăți benefice care sunt foarte utile pentru oricine suferă de anxietate. La fel ca în cazul precedent, acesta poate fi folosit cu ajutorul unui infuzor, astfel încât aroma să se răspândească în cameră și să vă ofere toate beneficiile aromaterapiei. De precizat că acest tip de ulei reduce anxietatea, agitația și ajută, în același timp la echilibrarea sistemului nervos. În plus, puteți combina cele două uleiuri și veți primi de două ori mai multe beneficii. Pe lângă acestea, se poate opta și pentru ylang-ylang, care înseamnă floarea florilor, considerat un antidepresiv natural, care ajută la reducerea tensiunii nervoase.