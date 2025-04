Uleiul de rapiță este un emolient și poate hidrata într-un mod foarte eficient pielea. În plus, se poate folosi pentru perioade lungi de timp şi poate fi adăugat în foarte multe produse cosmetice cu scop de hidratare. În același timp, nu se recomandă administrarea sa în formă brută. Potrivit specialiştilor, acest tip de ulei poate oferi unele efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare și sănătății pielii. În cazul persoanelor care suferă de diabet, s-a dovedit, însă, a fi puțin mai sănătos decât cel de floarea soarelui. Totuși, mulți pacienți au tendința să-l consume sau să-l folosească în același mod cum folosesc uleiul de floarea soarelui, mai exact tot în cantitate mare pentru prăjit.



De subliniat faptul că el nu ajută în situația persoanelor cu insulinorezistență și în reglarea metabolismului. Totuşi, efectul antiinflamator al uleiului de rapiță este relativ eficient, în condiţiile în care are un conținut redus de grăsimi saturate şi are în compoziție acizi grași Omega-3, acizi grași Omega-6 și acizi grași Omega-9. Cele trei tipuri de acizi pot diminua colesterolul și pot contribui la menținerea sănătății funcțiilor articulațiilor, creierului și inimii. De asemenea, uleiul de rapiță include un conținut bogat în grăsimi mono-nesaturate, fiind printre puţinele uleiuri neamestecate care pot fi încălzite la o temperatură ridicată de prăjire, fără a i se altera antioxidanții, aroma sau culoarea. În plus, conține vitamina K, iar potențialele sale efecte antioxidante pot susține sănătatea ochilor.