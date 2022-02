Unele uleiuri esențiale vă ajută să tratați sinuzita

Pentru cei care nu știu, sinuzita este o boală cauzată de inflamația sinusurilor paranazale. Deși în mod normal se ameliorează și fără medicamente, anumite uleiuri esențiale pot ajuta la controlul acesteia. Unii specialiștii afirmă că infecțiile sinusale sau sinuzita pot apărea ca o consecință a unui atac viral sau bacterian. De fapt, multe cazuri sunt provocate de același virus care determină apariția răcelii comune și se face simțită atunci când sinusurile paranazale devin iritate sau inflamate. Din cauza acestui fapt, puteți experimenta simptome incomode, cum ar fi congestia nazală, scăderea simțului mirosului și dureri de cap, printre altele. Deși simptomele pot fi de multe ori ușoare, uneori se transformă într-o problemă cronică.

Din fericire, există câteva remedii naturale pe care le puteți folosi pentru calmarea multor simptome și aici ne referim la uleiurile esențiale, ai căror compuși volatili sunt folosiți în sesiunile de aromaterapie pentru efectul lor relaxant. În acest caz particular, inhalarea acestor substanțe poate reduce congestia și poate calma simptomele sinuzitei, cum ar fi durerile de cap. De exemplu, uleiul de arbore de ceai are proprietăți antiseptice, antibacteriene și antiinflamatoare și îl fac un instrument excelent pentru combaterea sinuzitei. Apoi, uleiul de eucalipt este utilizat pentru tratarea multor probleme respiratorii, dar și sinuzită. În plus, el este recomandat pentru purificarea aerului și îndepărtarea bacteriilor și a altor germeni. În plus, dacă vreți, puteți folosi vaporii pentru a purifica locuința și alte zone.