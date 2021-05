Urzica, benefică pentru inimă și circulația sanguină

Urzicile, populare în special primăvara, pot fi folosite pe tot parcursul anului, sub formă de infuzie. De aceea, terapeutul Corina Dragomir recomandă folosirea acestei plante, care are numeroase beneficii. „Combate mătreața, stimulează metabolismul, are efect laxativ, omoară bacteriile și tratează infecțiile, cicatrizează rănile și regenerează țesuturile”, a arătat Corina Dragomir.

Totodată, un beneficiu recunoscut este faptul că fluidifică sângele și îmbunătățește activitatea cardiacă. „Tensiunea arterială ridicată este o problemă serioasă pentru sănătate, deoarece te expune riscului de boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Urzica a fost folosită în mod tradițional pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, iar cercetările efectuate ilustrează că această plantă poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale prin stimularea producției de oxid nitric, care acționează ca un vasodilatator. Vasodilatatoarele relaxează mușchii vaselor de sânge. În plus, urzica are compuși care pot acționa ca blocante ale canalelor de calciu, care relaxează inima prin reducerea forței contracțiilor. De asemenea, ceaiul de urzică scade nivelul tensiunii arteriale în timp ce crește apărarea antioxidantă a inimii”, a mai afirmat specialistul.