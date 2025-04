Consumul de usturoi sub diverse forme ar putea fi util în gestionarea bolilor cardiovasculare și diabetului de tip 2, două probleme majore de sănătate la nivel global. Totodată, susțin specialiștii, acesta poate reduce colesterolul și glicemia, potrivit unei ample analize. De curând, o echipă de cercetători a investigat efectele acestui aliment și condiment prezent în toate bucătăriile lumii asupra anumitor afecțiuni. Alicina, principalul compus activ din usturoi, este responsabilă pentru cele mai multe dintre efectele sale benefice asupra sănătății. Această substanță are proprietăți antiinflamatoare, antioxidante și de inhibare a sintezei colesterolului. Totodată, studiile au arătat că usturoiul poate îmbunătăți metabolismul glucozei, crescând utilizarea acesteia de către celule și reducând astfel nivelul glicemiei. În plus, planta la care facem referire are capacitatea de a inhiba activitatea unor enzime implicate în metabolismul carbohidraților, ceea ce poate duce la o scădere a absorbției glucozei din intestin și la reducerea nivelului glicemiei. De asemenea, el contribuie la protejarea celulelor beta din pancreas care produc insulina prin proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare. Cu toate acestea, efectele usturoiului pot varia de la o persoană la alta și suplimentarea ar trebui făcută în contextul unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos.