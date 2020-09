Sursa foto Breastfeeding Mothers

Vă confruntați cu furia laptelui? Iată ce trebuie să faceți!

De foarte multe ori, la scurt timp după ce nasc, femeile se confruntă cu furia laptelui. Așa că, dacă vă simțiți sânii tari ca pietrele, dureroși, areola este inflamată și vă aflați în primele zile de alăptare a nou-născutului, atunci este clar, că aveți febra laptelui. Febra laptelui sau furia laptelui, cum i se mai spune nu trebuie să vă sperie. Dacă observați simptomele enumerate mai sus, nu înseamnă că suferiți de mastită. Nu vă panicați! Furia laptelui este un fenomen care apare în cele mai multe cazuri în cea de-a treia zi de alăptare, atunci când lactația începe să se instaleze. Potrivit dr. Elena Pantea, această furie a laptelui nu este provocată de laptele blocat în canale, ci de o creștere bruscă a vascularizării sânilor. „Uneori, proaspetele mămici au impresia că se confruntă cu un edem vascular, care frige foarte tare, timp în care și sâni își modifică mărimea. Mai mult decât atât, areola devine tare și dureroasă, iar bebelușul nu se mai poate atașa la sân. Desigur, de aici încep să apară și problemele de alăptare. De obicei, furia laptelui apare între zilele 3 și 5 după naștere și poate dura maximum 48 de ore dacă este tratată din timp, sau chiar 7-10 zile dacă este tratată superficial”, a detaliat medicul. Aceasta a precizat că furia laptelui se manifestă prin sâni grei, tari, fierbinți, cu porțiuni întărite ca niște pietricele care pot ajunge chiar spre braț. Apoi, în momentul în care veți atinge areola, se va putea vedea cu ochiul liber că aceasta este tare la atingere, cu pielea lucioasă și fierbinte, iar sfârcul poate crește în diametru, devenind tare, în acest fel îngreunându-se și eliminarea laptelui. Mai rar, mămicile pot avea și frisoane În unele situații, mămicile au febră și frisoane, dar acest lucru se întâmplă mai rar. Pentru a scăpa de această stare, se poate apela la tehnica drenajului limfatic, care are ca scop detensionarea areolei pentru o atașare corectă a bebelușului la sân și să scoată eficient laptele din sân. Ce trebuie făcut? Se înconjoară sânul cu degetele unul lângă altul presând timp de câteva minute. Masajul se repetă între mese, cât de des simțiți că areola devine tare. Apoi, estre necesar să puneți la sân nou-născutul cât de des puteți, pentru că alăptările dese din primele zile duc la o instalare a lactației fără probleme și reduce riscul angorjării sânilor. Vă întrebați când trebuie alăptat bebelușul? Alăptați-l la primele semne de foame, deci atunci când începe să dea din mânuțe, când gângurește. Nu așteptați să plângă sau să vi se întărească sânii, semn că aveți prea mult lapte. De asemenea, mai trebuie precizat că furia laptelui poate fi prevenită în primele momente după naștere, atunci când bebelușul este pus la sân pentru a instala lactația. Totodată, cel mic trebuie pus la sân frecvent, fără suzetă între alăptări sau biberoane, și într-o poziție corectă de alăptare. Aceasta este, de fapt, cel mai bun ajutor în a preveni angorjarea sânilor și, prin urmare, declanșarea furiei laptelui. Practic, sânii vor produce atât lapte cât are copilul nevoie, la cerere, fără o suprastimulare care să ducă la dureri sau chiar la inflamații în timpul alăptării. Tot pentru a ameliora stările ce apar în furia laptelui, puteți pune compresii calde pe sân, nu fierbinți, ca să nu întărească sânii și mai tare. Nu în ultimul rând, se poate recurge la dușuri călduțe de câteva minute, acestea ajutând laptele să iasă mai ușor în cazul sânilor tari și deblochează canalele.

