Valeriana este eficientă pe post de somnifer natural

În caz că nu știați, utilizarea în scopuri curative a valerianei datează de sute de ani, dar modul în care este folosită această plantă a trecut prin diverse schimbări de-a lungul timpului. În zilele noastre, numai rădăcina de valeriană este folosită în remedii tămăduitoare, nu și alte părți ale plantei. Cel mai adesea, aceasta este folosită pentru tratarea insomniei, iar cercetările recente în domeniu au confirmat efectul sedativ pe care îl are acest remediu natural. Oamenii de știință sunt de părere că efectele terapeutice ale valerianei se datorează prezenței GABA (acidul gamma-amniobutiric) în compoziția plantei, un neurotransmițător inhibitor central important.



GABA are efecte benefice în tratarea anxietății, iar anumite medicamente cu rol anxiolitic acționează prin a spori secreția de GABA la nivelul creierului, funcționând într-un mod similar valerianei, dar cu o serie de efecte adverse nedorite, printre care senzația de amorțeală și chiar dependență. În plus, pe lângă efectele pozitive asupra somnului, valeriana poate fi utilă și în reducerea anxietății și a anumitor dureri.



Cercetările asupra proprietăților plantei sunt în desfășurare și în prezent, iar oamenii de știință încearcă să descopere modul în care valeriana acționează asupra creierului, inducând somnolență. Un lucru este, însă, cert: valeriana poate fi deosebit de eficientă pe post de somnifer natural.