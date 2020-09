Virginele pot merge la ginecolog. Care sunt condițiile

Este adevărat că vârsta adolescenței vine cu o mulțime de provocări, de la cele obișnuite cum ar fi relații, prieteni noi, până la cele legate de sănătate - menstruație, dureri, dezvoltarea corpului, dorința de a începe viața sexuală și multe altele. Cu toate astea, pe lista priorităților în această perioadă ar trebui să se afle și vizita la medicul ginecolog.

Foarte multe persoane se întreabă dacă se poate efectua consult ginecologic la fetițe sau pacientele virgine. Răspunsul este da, spune dr. Dana Mănac, doar că acesta se efectuează diferit. „La pacientele cu vârsta sub 16 ani sau virgine, examinarea se efectuează numai cu mama sau tutorele în cabinet. În funcție de vârsta și capacitatea de înțelegere a pacientei, examinarea se poate face pe patul de examinare sau la masa ginecologică, dar fără efectuarea examenului cu valve sau a tușeului vaginal. În cazul suspiciunii unor afecțiuni pelvine, se poate efectua ecografie pe abdomen (pentru acest tip de examinare, este nevoie ca vezica urinară să fie plină, deci de a consuma lichide și de a nu merge la toaletă înainte de examinare)”, a explicat medicul. Specialistul a precizat că este extrem de important ca primul consult ginecologic din viața unei paciente, să fie blând, netraumatizant și mai ales să îi fie explicată importanța controalelor de rutină, care se fac de-a lungul vieții.

De ce e important ca tinerele să meargă la medic? Se știe, foarte multe adolescente evită să meargă la ginecolog, fie pentru că le este rușine, fie pentru că sunt minore și le e teamă să ceară ajutorul părinților sau pur și simplu consideră că nu este nevoie. Pe de o parte, sunt de înțeles grijile și emoțiile lor, de dinaintea consultului, care sunt normale, de altfel. Totuși, ele trebuie să știe că un control de sănătate este despre grija pe care o poartă propriului corp.

Specialiștii recomandă efectuarea unui control de rutină pe an

În plus, este necesar ca adolescenta să se gândească la faptul că medicul ginecolog se confruntă zilnic cu astfel de situații, iar scopul unei întâlniri cu acesta nu este să vă judece, ci să vă ajute. În plus, doar prin vizitele de rutină puteți avea o viață sănătoasă din punct de vedere reproducător și sexual. Mai mult decât atât, mergând la un control ginecologic, adolescenta poate fi consiliată în diverse situații și mult mai important este că poate preveni apariția unor afecțiuni. De ce? Pentru că, oricât de ușor este să căutați soluții pe internet, răspunsuri pentru diferite probleme, nu puteți afla decât la medic. În primul rând, nu este nevoie să așteptați începerea vieții sexuale ca să vă faceți o programare la ginecolog. Astfel, medicii recomandă ca prima vizită să se efectueze în adolescență, pentru o examinare de rutină și cel mai important, pentru informare asupra mijloacelor de contracepție și de evitare a unei sarcini nedorite, respectiv a bolilor cu transmitere sexuală. Ulterior, conform specialiștilor, indicat este ca în decursul unui an să aibă loc cel puțin un consult de rutină, în afara cazurilor care necesită control special.

De asemenea, situațiile patologice care impun consult ginecologic sunt întârzierile menstruației mai mult de zece zile, durerile puternice în timpul menstruației, infecțiile, secrețiile vaginale modificate și ori de câte ori simțiți nevoia de opinia specialistului în legătură cu sănătatea voastră sexuală.