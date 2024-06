Vitamina B12, vitaminele A, C și D, magneziul, acizii grași Omega-3 și zincul sunt esențiale pentru îmbunătățirea performanțelor intelectuale, dar și pentru menținerea sănătății inimii. Ca urmare, o alimentație echilibrată și diversă este cea mai bună sursă de vitamine și minerale, însă uneori este nevoie și de suplimente alimentare precum cele cu acizi grași Omega 3, complexul de vitamine B pentru a spori atenția și puterea de concentrare. Potrivit dr. Ionuț Fronea, anumite vitamine joacă un rol important în menținerea creierului și a inimii sănătoase. De exemplu, vitamina D susține sănătatea nervilor, a oaselor și a dinților, contribuie la o imunitate puternică, reglează tensiunea arterială. Cea mai bună metodă de a produce vitamina D este expunerea la soare pentru 15-20 de minute. La rândul său, magneziul susține sănătatea oaselor și nivelul crescut de energie, contribuie la menținerea unui ritm cardiac normal și ajută sistemul nervos să funcționeze adecvat, combate depresia, poate preveni migrenele și poate ușura simptomele sindromului premenstrual. Magneziul se găsește mai ales în banane, leguminoase, legume frunzoase, tofu, nuci, semințe de in, cereale integrale și ciocolată neagră.



Zincul, în schimb, are proprietăți antioxidante care protejează împotriva bolilor cardiovasculare. Alimentele care conțin cea mai mare cantitate de zinc sunt stridiile crude, carnea slabă de vită fiartă înăbușit, fasolea boabe, mazărea și orezul bine gătite, carnea de porc gătită bine, iaurtul, nucile pecan și arahidele coapte fără ulei.