Aspectul unghiilor tale nu ține doar de vizita la manichiură, de produsele pe care le folosești sau de factorii genetici. Alimentația de zi cu zi influențează și ea felul în care cresc unghiile. Specialiștii spun că o dietă care asigură necesarul de nutrienți te ajută să ai unghii frumoase, cu un luciu sănătos, rezistente și tari.



Printre alimentele care contribuie la sănătatea unghiilor tale se numără lintea, carnea de pui sau ouăle. Trebuie să cunoști ce elemente importante conține fiecare aliment, pentru a înțelege cum te ajută. În cazul în care ai unghiile subțiri, cu suprafață neregulată, e posibil să ai o lipsă de acid folic. Iar lintea conține acest tip de acid din belșug și astfel contribuie la menținerea unor unghii puternice și rezistente. Keratina, de asemenea, este cea mai importantă substanță din care sunt făcute unghiile. Pentru ca aceasta să existe, organismul are nevoie de proteine, iar carnea de pui este o bogată sursă de proteine. Când vine vorba de biotină și proteine, acestea se află în componența ouălor, contribuind la dezvoltarea keratinei, care e conținută în procent de 90% în unghii și păr. Oamenii cărora li se rup unghiile ușor primesc adesea de la specialiști prescripție de suplimente care conțin biotină. De asemenea, fiind plină de nutrienți, fasolea verde aduce multe beneficii consumatorilor, iar printre acestea se numără și stimularea creșterii unghiilor și întărirea acestora. Puțini știu că fasolea conține Omega-3, dar și vitamina K, vitamina C și complexul de B-uri, precum și beta-caroten.



Uleiul de cocos conține, totodată, vitamine necesare benefice pentru întărirea unghiilor. Este vorba despre vitaminele A, D, E și K. Îl poți folosi pentru dresingurile salatelor, pentru a prepara pește, pui, curcan sau diverse alte surse de proteine la care vei avea ca bonus adaosul de vitamine. Și nucile și migdalele contribuie la prevenirea ruperii unghiilor, ajutându-le să rămână tari și rezistente prin conținutul de Omega-3.



Migadalele sunt bogate în vitamina E, vitală când vine vorba de sănătatea unghiilor. Această vitamină a frumuseții protejează celulele de stresul oxidativ, iar o porție de migdale (aproximativ 20-25 migdale) conțin 60% din necesarul zilnic de vitamina E. În plus, conțin și zinc, un alt aliat al unghiilor frumoase.



Dacă îți asiguri necesarul cu aceste alimente în alimentație, unghiile tale vor fi mai puternice, vor crește mai repede și vor avea un aspect sănătos. Vei vedea că astfel poți căpăta mai multă energie pentru a duce la final treburile de zi cu zi, iar sănătatea ți se va îmbunătăți.