Sănătatea oaselor se poate menține printr-un stil de viață echilibrat, cu ajutorul căruia se evită consumul excesiv de alimente și dezvoltarea viciilor. Unele lichide, susţin medicii, pot fi eficiente în prevenirea simptomelor anumitor afecțiuni. În prezent, au precizat aceştia, aveţi la dispoziție o varietate de băuturi, care pot scădea riscul de a pierde masă osoasă, deoarece au un profil nutritiv bogat în: vitamina C, vitamina D, calciu și fosfor. Acești nutrienți vă pot sprijini organismul să lupte împotriva osteoporozei. Alți nutrienți care contribuie la formarea de noi celule osoase și la prevenirea pierderii celor existente sunt: magneziu, fosfor, potasiu, fluor, vitamina C, vitamina K, vitamina A, complexul de vitamine B, mangan, bor, fier, zinc și cupru.



Aşadar, alimentația îndeplinește un rol esențial pentru a sprijini masa osoasă și a scădea riscul de a dezvolta afecțiuni cronice. În general, consumul de prune uscate poate avea efecte laxative și poate ameliora constipația. Mai mult, asigură concentrații de potasiu și vitamina K, două substanțe nutritive cu un rol benefic în menținerea sănătății oaselor. Totodată, bromelaina, principalul compus bioactiv din ananas, poate diminua inflamația asociată cu artrita și îndeplinește un rol major în formarea colagenului în os. De asemenea, prunele uscate pot sprijini sănătatea digestivă, pot susține sănătatea inimii și pot încetini procesul de îmbătrânire. De asemenea, unele produse lactate obținute prin fermentare pot fi băuturi împotriva pierderii densității osoase. Chefirul, de exemplu, are un conținut bogat în probiotice, nu conține lactoză, dar are în compoziție concentrații ridicate de calciu. În plus, asigură cantități crescute de vitamina K2, un alt nutrient esențial pentru sănătatea oaselor.