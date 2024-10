Vitamina D ajută, în principal, la dezvoltarea și menținerea oaselor și a dinților sănătoși și are un rol important în absorbția calciului și depunerea sa în oase. Mai mult decât atât, studiile arată că aceasta scade riscul de apariție a sclerozei multiple sau a bolilor cardiovasculare (hipertensiune, infarct miocardic etc.).



În același timp, joacă un rol important și în reglarea stării de spirit și scade riscul de depresie, întărește sistemul imunitar și protejează organismul împotriva infecțiilor, îmbunătățește sănătatea creierului, scade riscul de a dezvolta boli autoimune etc.



În cazul copiilor, vigantolul sau vitamina D li se administrează la câteva zile de la naştere, pentru a avea un ajutor în creşterea şi dezvoltarea armonioasă şi pentru a preveni rahitismul. Cea mai bună sursă de vitamina D este lumina soarelui, dar în lipsa lui, specialiştii consideră că şi copiii, şi adulţii au nevoie de suplimentul de vitamină D.



Administrarea acestui supliment a creat de-a lungul timpului tot felul de controverse în rândul părinţilor, unii fiind de părere că este benefic, drept urmare, îl şi administrează copiilor, alţii că ar fi dăunător pentru organismul fragil al celor mici şi refuză sfatul medicilor de a folosi acest supliment, preferând absorbţia naturală a vitaminei D prin expunerea la soare.



Anumiţi părinţi susţin că vigantolul ar fi un hormon periculos care distruge oasele bebeluşilor şi le provoacă afecţiuni grave. Pe de altă parte, specialiştii afirmă cu tărie că este foarte importantă prevenţia rahitismului cu ajutorul vigantolului, iar procesul de creştere şi dezvoltare normală a osaturii copiilor trebuie susţinut cu acest supliment.



Aşa că, pediatrii recomandă cu încredere utilizarea acestuia încă de la naşterea copilului, iar părinţii care au îndoieli ar trebui să ceară informaţii suplimentare de la medic, pentru a afla toate detaliile corecte, despre indicaţiile de administrare a produsului.



„Vigantolul nu face niciun rău dacă nu se depăşeşte doza recomandată. Trebuie respectate indicaţiile medicului de familie sau ale pediatrului pentru a administra doza corectă. Dăunează în momentul în care copilul ia o cantitate prea mare, ca orice exces, de altfel”, a declarat dr. Liliana Banioti, medic pediatru.



Cine trebuie să folosească vitamina D



Specialiştii indică folosirea vitaminei D şi adulţilor pentru a-şi păstra sănătatea oaselor, pentru a evita osteoporoza, precum şi alte boli care afectează sistemul osos. Copiilor aflaţi în perioada de creştere, până la 18 ani, le este indicat să folosească suplimentul de vitamina D, pentru a-i ajuta să se dezvolte normal şi să crească armonios.



„La noi, este recomandată profilaxia cu vitamina D de Ministerul Sănătăţii, atât la copii, cât şi la adulţi, aşa este prevăzut, deoarece locuim într-o zonă mai puţin însorită. Profilaxia se face zilnic, de la naştere până la 18-24 de săptămâni, depinde de momentul naşterii copilului, iar după vârsta de 2 ani, profilaxia se face în lunile de iarnă, până la vârsta de 7 ani. Acum s-a schimbat până la vârsta de 14 ani, dar ar fi bine să se folosească şi până la 18 ani, pe toată perioada de creştere”, ne sfătuieşte specialistul