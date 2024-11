În cazul în care nu ştiaţi, folatul sau acidul folic (vitamina B9) are un rol extrem de important în formarea celulelor, mai ales a celor roşii. În timp ce unii medici spun că sunt unul şi acelaşi lucru, alţii susţin că folatul se regăseşte în mod natural în legume şi fructe, în timp ce acidul folic este o formă sintetică ce se utilizează ca supliment. Mai grav este că, în afara sarcinii, deficitul de folat poate duce chiar la o formă de anemie cunoscută ca anemie megaloblastică.



Pe de altă parte, în reproducere, folatul are un rol important atât la femei, cât şi la bărbaţi, prezenţa lui participând la spermatogeneză. În cazul femeilor însărcinate, acidul folic luat încă din primele săptămâni ale sarcinii reduce cu circa 70% riscul de malformaţii ale fătului legate de dezvoltarea tubului neural, cum ar fi spina bifida.



Potrivit dr. Corina Stere, tubul neural se formează în prima lună de sarcină, atunci când majoritatea femeilor nu ştiu sigur dacă au rămas sau nu însărcinate şi se dezvoltă pentru a forma creierul şi măduva spinării.



În acelaşi timp, folatul sau acidul folic scade riscul altor malformaţii, cum ar fi buza de iepure sau gura de lup. În plus, ajută la nidaţie şi la formarea placentei.



„Totodată, folatul sau acidul folic scade şi riscul unor boli congenitale de inimă ale bebeluşului şi reduce riscul unei naşteri premature. Astfel, în timpul sarcinii, deficienţa de acid folic poate duce la complicaţii precum preeclampsie sau separarea prematură a placentei de peretele uterin”, a precizat medicul.



Aşa că, pentru a avea rezultatele scontate, se recomandă administrarea unei cantităţi de 4 mg pe zi. Legat de acest aspect însă, cel mai bine este să discutaţi această problemă cu medicul dumneavoastră, pentru că, de exemplu, femeile care prezintă un risc mai mare să nască un copil cu defecte de tub neural trebuie să ia în jur de 5 mg pe zi.



Care sunt sursele naturale de acid folic



Desigur, cantitatea de acid folic trebuie ajustată de medic şi în cazul femeilor însărcinate care suferă de diabet zaharat insulino-necesitant sau de boala celiacă, precum şi în cazul femeilor supraponderale. Astfel, decizia în ceea ce priveşte dozajul de acid folic trebuie să fie, neapărat, cea a medicului specialist în obstetrică-ginecologie.



Specialistul a mai spus că, luând acid folic înainte şi în timpul sarcinii ajutaţi, în mod deosebit, şi la dezvoltarea creierului şi a măduvei spinale. Poate că vă întrebaţi dacă există şi surse naturale de acid folic. Da, există. Spre exemplu, puteţi opta pentru verdeţurile gen sparanghel, broccoli, varză, conopidă, fasole, linte, portocale, mazăre, spanac, seminţe de floarea-soarelui, păstârnac, avocado.



Reţineţi, însă, obţinerea unei doze suficiente de acid folic poate proteja copilul de defecte de tub neural. Dacă aţi avut deja un copil cu un defect de tub neural, obţinerea unei cantităţi suficiente de acid folic poate reduce riscul de a avea un alt copil cu acest defect, cu aproximativ 70%. Medicii sunt de părere că dacă aţi avut un copil născut cu defect de tub neural, recomandat ar fi să creşteţi cantitatea zilnică de acid folic.