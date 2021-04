Acneea la adulți poate fi declanșată și de stres

În cazul în care credeați că doar adolescenții au probleme cu pielea și coșurile, vă înșelați. Medicii spun că și adulții se pot confrunta cu așa ceva, iar de cele mai multe ori, de vină sunt dezechilibrele hormonale sau folosirea unor cosmetice nepotrivite.

Primele semne ale acneei au un efect devastator asupra oricărui adolescent, care poate ajunge să se simtă exclus din comunitate, devine complexat și obsedat de această problemă, de care nu poate scăpa. Perspectiva de a avea fața plină de bube pare o soartă crâncenă pentru un elev de liceu, de exemplu. Potrivit dr. Corina Gheorghe, acneea este cea mai frecventă afecțiune a omului, afectând 80% din cei aflați la vârsta adolescenței. Bineînțeles, severitatea acestei afecțiuni de piele este variabilă. Formele foarte ușoare pot răspunde la unguentele sau cremele din farmacii, dar formele medii și severe au nevoie de tratament dermatologic de specialitate. Pe de altă parte, o componentă importantă în combaterea acneei este starea psihică a pacientului. Dacă acesta este obsedat de afecțiunea sa, chiar dacă este în formă ușoară ar trebui tratată cât de curând. „Există, însă, cazuri în care acneea duce la formarea multor cicatrici, care, la rândul lor, necesită tratament. Ideal să încercați să preveniți cicatricile”, a subliniat medicul.

Modalitățile de tratament sunt multiple, dar înainte de a da banii pe tot felul de produse dermato-cosmetice scumpe, care pot fi sau nu eficiente, mai bine mergeți la dermatolog. Acesta poate prescrie cel mai bun tratament după efectuarea unor teste dermatologice.

Așa cum spuneam, deși mult mai rară decât acneea adolescenților, pustulele pot apărea și la persoanele de peste 40 de ani, chiar dacă în tinerețe nu au fost prezente. Mai grav, acneea adultului este mai recalcitrantă la tratament și are un risc de recădere mai mare, după ce a fost tratată. În unele cazuri, la femei, aceste forme de acnee sunt cauzate de dezechilibrele hormonale, iar în alte cazuri de folosirea unor cosmetice de proastă calitate. Totuși în mare parte, mecanismul de apariție a bolii este similar cu acneea adolescenților. Pentru a scăpa, pacienții sunt nevoiți să ia foarte în serios tratamentul oral (contraceptive orale, anumite tipuri de antibiotice administrate în doză mică etc). Cercetătorii au descoperit, în urma studiilor întreprinse că există o relație puternică și între stres și declanșarea acneei. Ce se întâmplă, de fapt? Ca răspuns la stres, corpul uman produce mai mulți androgeni (un tip de hormon). Acești hormoni stimulează glandele sebacee și foliculii de păr din piele, declanșând acneea. Astfel, se explică de ce acneea poate fi o problemă în curs de desfășurare atunci când o persoană se află sub stres constant.