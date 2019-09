Alăptați-vă copiii! Laptele matern are o mulțime de beneficii

Imediat ce minunea din viaţa dumneavoastră a apărut pe lume, este nevoie s-o şi hrăniţi, pentru a avea un copil sănătos, iar alăptarea este extrem de importantă.

Dr. Dana Mănac, medic specialist Obstetrică -Ginecologie este de părere că alăptarea este parte din imaginea unei mame responsabile, care înțelege etapele ce urmează şi care își pune nou-născutul pe primul loc, deci acea persoană care înțelege că laptele „de mamă” reprezintă cea mai bună alimentație pentru nou-născut.

„Cele mai multe paciente nu resimt pe termen scurt beneficiile laptelui matern, dar sigur cele care au alăptat la sân (și pe parcursul alăptării au avut o alimentație echilibrată și adaptată), s-au convins că au făcut o alegere bună, atunci când copiii lor au făcut față relativ ușor simplelor răcelii sau bolilor copilăriei, cu simptomatologie redusă. Mai mult decât atât, acestea au copii cu o dezvoltare armonioasă, întrucât toţi micuţii alimentați la sân au o rată mult mai scăzută de apariție a obezității infantile, față de copiii alimentați cu lapte praf”, a arătat medicul.

În plus, a precizat dr. Mănac, laptele matern are o mulțime de beneficii: are nutrienți bine echilibrați cantitativ, adaptați nevoilor nou-născutului,

oferă imunitate copilului, ajută la formarea și promovarea relației mamă-nou-născut. Fiţi atente, însă! Componenţa laptelui matern depinde, în cea mai mare parte de alimentaţia mamei. De reţinut că, în primele zile apare colostrul, apoi apare laptele propriu-zis.

Lactaţia apare mai greu după operaţiile de cezariană

„În cazul nașterii pe cale naturală, lactația apare precoce și de obicei nu întâmpină probleme, dar în cazul operației cezariene poate exista o perioadă mai lungă de apariție, situație în care totuși există soluții.

Cel mai bun stimul care declanșează lactația este bebele: punerea la sân a nou-născutului cât mai precoce este cel mai bun factor declanșator al lactației. Desigur, este normal să resimţiţi, în timpul alăptării și imediat după, dureri în zona uterului, pentru că odată cu stimularea lactației se stimulează și contracția uterului, cu apariția crampelor asemănătoare celor din timpul menstrei. Totodată, este normal să resimţiţi, în timpul alăptării și imediat după, eliminarea în cantitate mai mare a lohiilor, iar acest lucru se întâmplă odată cu contracția uterului și evacuarea conținutului acestuia. Înainte de alăptare, se recomandă igienizarea sânilor, fie cu șervețele cu Ph neutru, fie cu apă și săpun, apoi o tamponare ușoară, cu un prosop curat. Dacă la nivelul sânilor apar mici leziuni, se recomandă repausul sânului pe perioada prezenței leziunilor și aplicarea de creme cu lanolină”, a completat specialistul.

Aşadar, pentru a fi sigure că îi furnizaţi celui mic cel mai bun lapte, mâncaţi supe, ciorbe, carne, peşte, salate, fructe, fructe uscate, lactate, cereale integrale. Un alt sfat este ca femeile care alăptează să evite fructele și legumele care provoacă aciditate sau balonare, gen ceapă, usturoi.

Nu uitaţi nici de hidratare, proaspăta mămică trebuie să bea cel puţin doi litri de lichide pe zi, apă şi ceai. Celor care le place berea fără alcool, o pot consuma ca stimulent în declanșarea și menținerea lactaţiei.