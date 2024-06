Unele limonade au efectul de a estompa poftele nesănătoase, așa că puteți specula acest aspect, ele fiind exact ceea ce vă trebuie într-o zi caniculară. De exemplu, limonada cu lămâie reprezintă o sursă bogată de vitamina C, calciu, magneziu și potasiu, dar are și alte efecte benefice: stimulează producția de bilă, îmbunătățește digestia, reduce tensiunea arterială, reduce inflamația din organism și are efecte benefice și asupra sănătății inimii. Este nevoie doar de 500 ml apă și zeama de la o lămâie. Cea cu semințe de chia se obține dintr-un sfert de cană de zeamă de lămâie, un sfert de cană de semințe de chia, cinci lingurițe de stevia, cinci căni cu apă. Tot ce trebuie să faceți este să puneți ingredientele într-o carafă și să amestecați bine, până când se dizolvă stevia. Puneți totul în frigider și lăsați să se răcească în jur de 15 minute, scoateți băutura și amestecați din nou, după care poate fi consumată atunci sau mai poate fi lăsată la rece. La rândul său, limonada cu căpșuni se obține din 500 ml de apă și zeama de la două lămâi, o jumătate de cană de căpșuni feliate, stevia după gust. Amestecați toate ingredientele într-o carafă, adăugați câteva cuburi de gheață și vă puteți bucura imediat de limonadă sau o puteți răci mai la frigider pentru jumătate de oră.