Ca să puteți avea o față care își menține tinerețea pentru mai multă vreme, adică elasticitatea pielii, culoarea sănătoasă și finețea sau suplețea, este important să aveți o alimentație sănătoasă. Oamenii de știință spun că există unele alimente cu efect anti-aging. Uleiul de măsline extravirgin are efect antiinflamator asupra pielii, iar consumul vă ajută chiar să micșorați timpul de vindecare a rănilor sau arsurilor. Potrivit specialiștilor, asupra chipului are, de asemenea, un efect revigorant, contribuind la senzația de reîntinerire atât de dorită.



Alimente antiîmbătrânire sunt și rodiile, acestea fiind fructe bogate în vitamina C, care luptă împotriva radicalilor liberi, cauzatori de cearcăne și riduri. Ardeii grași conțin și ei vitamina C din belșug, dar atenție, această vitamină este distrusă la fiert, copt sau prăjit. Pe lista de alimente antiîmbătrânire intră și pepenele roșu, care se remarcă prin conținutul de licopen, un puternic antioxidant care luptă împotriva radicalilor liberi. Salata verde, rucola, valeriana, spanacul, leurda, frunzele de praz sau varza kale, toate acestea conțin luteină, care menține nivelul de hidratare al pielii și luptă împotriva ridurilor.