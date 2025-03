În general, oamenii au impresia că doar persoanele care suferă de diabet trebuie să îşi ţină sub control nivelul zahărului din sânge. În realitate, subliniază medicii, toţi cei care vor să încetinească procesul de îmbătrânire şi să se menţină sănătoşi trebuie să facă acest lucru.



Motivul pentru care trebuie să aveţi grijă de glicemie este simplu: un nivel crescut al glicemiei slăbeşte sistemul imunitar şi poate duce la obezitate şi la creşterea riscului de infarct şi accident vascular cerebral. Acesta poate fi, însă, ţinut sub control, cu ajutorul alimentaţiei. De exemplu, un măr pe zi ţine medicul departe, iar afirmaţia este valabilă şi pentru cei care vor să-şi controleze insulina. Coaja de măr conţine quercitină, un antioxidant care reduce riscul de diabet. „Merele conţin apă sub formă legată, care antrenează o parte din glucoză pentru a fi eliminată prin urină. De asemenea, merele au un conţinut ridicat de fibre, care asigură un tranzit intestinal mai bun şi eliminarea glucozei”, explică nutriţionistul Ionuţ Ştefan.

În concluzie, o persoană diabetică poate consuma maximum 400 de grame de mere pe zi, iar una sănătoasă, cel mult o jumătate de kilogram.



Asparagusul este o altă sursă de sănătate, un antioxidant care menţine stabil nivelul de zahăr din sânge. Specialistul spune că legumele, în general, au un conţinut mai scăzut de zahăr, unele chiar sub 5%. Referindu-ne strict la asparagus, acesta conţine multă vitamina C, care protejează ţesuturile de ateroscleroză, afecţiune favorizată de diabet.



În acelaşi timp, asparagusul se poate adăuga în salate sau se poate consuma sub formă de ceai.



De asemenea, fasolea este recomandată nu numai pentru sănătatea inimii, ci şi pentru combaterea diabetului. „Tecile de fasole au efect de scădere a glicemiei. Nu este recomandată în schimb fasolea boabe, pentru că are mulţi hidraţi de carbon”, a adăugat nutriţionistul.



Apoi, broccoli este o sursă foarte bună de quercitină, şi în plus, conţine multă vitamina C şi potasiu. Morcovii conţin carotenoizi, antioxidanţi care protejează inima şi menţin nivelul insulinei. Singura menţiune este că aceştia trebuie consumaţi cruzi, pentru că prin fierbere, fibrele se mărunţesc şi se poate absorbi din ele o cantitate mare de glucoză.



La rândul lor, acizii graşi Omega 3 din peşte protejează inima şi menţin stabil nivelul zahărului din sânge. Peştele este recomandat şi pentru că nu conţine glucide. Puteţi consuma câteva sute de grame de peşte pe zi, în special oceanic.



Pe lista alimentelor care vă ajută organismul se regăsesc şi portocalele, acestea conţinând numeroşi fitonutrienţi, care vă ajută să luptaţi împotriva diabetului, precum flavonoizi, carotenoide, pectine şi glutation. Recomandat este şi grapefruitul, deoarece are un conţinut scăzut de glucide. De fapt, antioxidanţii din grapefruit protejează endoteliul vascular. Aşadar, diabeticii pot consuma aproximativ 500 de grame din acest fruct pe zi.



Şi ceaiul conţine antioxidanţi care echilibrează nivelul zahărului, dar cel mai bun este ceaiul verde chinezesc. La fel de eficiente sunt şi frunzele de dud alb, afin şi cătină, care scad glicemia.