Hormonii au un impact uriaș asupra sănătății și bunăstării generale, pornind de la ciclul menstrual, la probleme de sănătate, precum sindromul ovarelor polichistice, tiroida, endometrioza sau tahicardia mediată de pacemaker. Partea bună este că există alimente care vă ajută să reechilibrați nivelul de hormoni din organism. De exemplu, legumele crucifere fac parte din familia Brassicaceae și atunci când sunt tăiate, mestecate sau gătite, este produs un fitochimic cunoscut sub numele de Indol-3-carbinol. Acesta promovează funcția hepatică importantă pentru echilibrul hormonal. Ca urmare, legumele crucifere ar trebui consumate zilnic ca parte a detoxifierii şi echilibrării hormonale.



Din categoria legumelor crucifere fac parte: rucola, varza, brocoli, conopida, ridichea.



Totodată, consumul de grăsimi bune este esențial pentru producția de hormoni, deoarece ele sunt cele care formează hormonii în timp ce reduc inflamația. Așa că includeți întotdeauna o porție de grăsimi sănătoase la fiecare masă. Acestea pot proveni din ulei de măsline, ulei de seminţe de in, avocado, nuci, unt sau seminţe crude nesărate. Proteinele menţin stare de saţietate mai mult timp, ajutând astfel la reglarea nivelul zahărului din sânge. așa că, indiferent că alegeți să consumați proteină animală sau vegetală, ele vă ajută foarte mult. În plus, semințele de in ajută şi echilibrează nivelul de estrogen. În concluzie, adăugați aceste seminţe fie în preparate la micul dejun, fie în smoothie-uri sau supe.