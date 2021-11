Alimente care vă ajută să vă refaceți plămânii, după fumat

Toată lumea știe că fumatul nu poate fi decât nociv. Dacă la un moment dat ați realizat acest lucru și ați lăsat țigările deoparte și vă doriți să aveți plămâni cât mai sănătoși, atunci ar trebui să fiți atenți și la alimentație. Desigur, și persoanele care sunt încă fumătoare trebuie să consume alimente sănătoase, pentru a-și ajuta plămânii și pentru a preveni îmbolnăvirile.

În rândurile de mai jos vă vom prezenta câteva alimente ce au capacitatea de a curăța plămânii de substanțele nocive ale tutunului. Specialiștii spun că ghimbirul are proprietăți antibacteriene și ajută la curățarea bronhiilor. Partea care se consumă de la ghimbir este rădăcina. De precizat că acesta poate fi consumat atât în stare proaspătă, cât și murat, uscat, confiat, fulgi sau pulbere. Apoi, ceapa este un aliment foarte important, întrucât are puterea de a curăța rapid plămânii, în profunzime. De asemenea ceapa este extraordinară și în lupta împotriva colesterolului rău, cel care poate provoca boli grave de inimă. Grapefruitul este un aliat de nădejde în lupta împotriva cancerului de plămâni, întrucât poate să prevină dezvoltarea celulelor canceroase. Acest fruct este, de asemenea, bogat în antioxidanți. În plus, pe lângă acestea, benefice mai sunt și usturoiul, dar și alimentele care conțin acizi grași omega-3, cum ar fi broccoli, conopida și varza.