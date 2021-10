Apa caldă cu lămâie are multiple beneficii pentru organism

În ultimii ani, tot mai multe persoane care vor să slăbească au început să consume apă caldă cu lămâie. Specialiștii susțin că aceasta are, însă, mult mai multe beneficii pentru organism. De exemplu, dacă vreți să renunțați la cafea, apa caldă cu lămâie este varianta ideală, mai ales că are un miros fresh și nu vă mai pătați dinții.

De asemenea, apa caldă cu lămâie poate fi băutura perfectă pentru dimineață, deoarece ajută sistemul digestiv și face mai ușor procesul de eliminare a reziduurilor din corp. În același timp, previne constipația și diareea, prin asigurarea unei funcționari fără șocuri ale tractului intestinal. Practic, un pahar cu suc de lămâie conține mai puțin de 25 de calorii și este o bogată sursă de nutrienți, precum calciu, potasiu, vitamina C și fibre, respectiv pectina. În plus, are și valoare medicinală și proprietăți antibacteriene. Astfel, lămâia este o sursă perfectă de vitamina C, nutrient esențial care ajută corpul împotriva deficiențelor sistemului imunitar.

Se spune că dacă beți un suc cald de lămâie dimineața devreme, acesta va ajuta la evacuarea toxinelor, dar, în același timp, ajută digestia și încurajează producerea de bilă. Pentru cei care nu știu, este o foarte bună sursă de acid citric, potasiu, calciu, fosfor și magneziu, și, deci, poate preveni creșterea și înmulțirea bacteriilor patogene care provoacă infecții și boli. Foarte important, conținutul de potasiu din sucul de lămâie ajută la hrănirea creierului și celulelor nervilor, fortifică ficatul prin furnizarea de energie către enzimele hepatice etc. În caz de reflux gastric, un pahar de suc concentrat de lămâie vă poate ameliora durerile.