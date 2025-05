Cei mai mulți specialiști recomandă ca băuturile să fie reci atunci când vă aflați în sala de sport. Toate acestea în condițiile în care atunci când faceți exerciții fizice sau transpirați, corpul pierde cantități importante de lichide și nutrienți, sub forma transpirației. Tocmai de aceea, este foarte important să le înlocuiți și să mențineți o temperatură optimă a corpului. Puteți face acest lucru bând apă. Aceasta reglează funcțiile organelor, regenerează și hidratează corpul. De asemenea, specialiștii recomandă consumul a opt pahare cu apă pe zi, deși cantitatea poate varia. Revenind la sport, temperatura corpului crește în timpul activității fizice, ceea ce vă face să eliminați lichide și nutrienți sub forma transpirației. Pe scurt, dacă beți apă înghețată, aceasta poate opri creșterea temperaturii corpului. Astfel, vă poate ajuta să reduceți pierderile de apă prin transpirație și vă poate ajuta să vă hidratați într-un mod mai eficient.



Mai mult decât atât, consumul de apă rece are potențialul de a îmbunătăți puțin performanța atletică. De fapt, pe măsură ce depuneți efort fizic, temperatura corpului crește, începeți să vă simțiți obosit, iar performanța sportivă se diminuează. Totodată, consumul de apă rece pe tot parcursul zilei poate avea un impact semnificativ asupra nervului vag, care controlează toate funcțiile involuntare ale corpului. Mai mult decât atât, dacă beți un pahar cu apă rece ca gheața, vă poate face să vă simțiți mai relaxat.