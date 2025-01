Prin acțiunea sa antioxidantă, vitamina C este unul dintre cei mai puternici compuși care pot anihila efectele generate de stresul oxidativ, adică expunerea la radiațiile solare și alți factori distructivi din mediu. Practic, acest compus neutralizează efectul radicalilor liberi și protejează pielea corpului și tenul de leziuni precum riduri sau linii fine, ori pete cauzate de soare. În plus, vitamina C încetinește deteriorarea celulelor pielii și facilitează și promovează repararea țesuturilor. Totodată, ajută organismul să facă față infecțiilor, contribuind la întărirea sistemului imunitar. Dacă pentru a suplimenta necesarul ei pentru corp puteți folosi pastilele, este important să știți că, în cazul produselor de îngrijire a pielii, aplicarea ei topică depinde de felul în care este formulată.



Mai exact, în cazul unui ser sau a unei creme de față, vitamina C ar trebui să fie prezentă în formă stabilizată, pentru a nu se descompune sub acțiunea razelor solare, dar și a putea pătrunde mai eficient în piele, până la nivelul dermului. Dermatologii recomandă aplicarea produselor pe bază de vitamina C dimineața, pentru ca ea să ofere protecția necesară împotriva razelor UV. Pentru seară, sunt ideale serumurile cu vitamina C, care au o textură lejeră și care pot fi aplicate simplu, fiind absorbite rapid în piele. De asemenea, puteți folosi creme cu vitamina C și dacă aveți un ten acneic, deoarece aceste produse au și rol antiinflamator și, ca urmare, ajută la prevenirea cicatricilor. Pentru îngrijirea tenului uscat, vitamina C poate fi folosită împreună cu acidul hialuronic.