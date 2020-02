Ardeiul gras vă asigură necesarul de vitamina C

Vitamina C este foarte importantă pentru organismul uman, spre exemplu, fără aceasta ne-ar fi imposibil să percepem deosebirile dintre culori, să conștientizăm trecerea timpului, să trăim bucuria și entuziasmul. În organismul uman, vitamina C are două mari funcții: întărirea imunității și echilibrarea psihicului. Practic, este cel mai redutabil inamic al tuturor bolilor.

Potrivit dr. Georgeta Arbunea, vitamina C este dușmanul oricăror agenți patogeni, al paraziților, virusurilor, microbilor și al radicalilor liberi. Având în vedere faptul că radicalii liberi ne aduc îmbătrânirea și în final moartea, se poate afirma chiar că vitamina C este cel mai eficient apărător al tinereții.

Una dintre legumele cu cele mai mari beneficii pentru sănătate este banalul ardei gras, care conține o sursă inepuizabilă de vitamina C.

Specialiștii spun că datorită conținutului mare de vitamina C, ardeiul gras întărește sistemul imunitar. Consumat crud, în salate, copt, sau fiert alături de alte legume în ciorbă, supă și tocăniță, ardeiul gras aduce numai beneficii organismului. Pentru a vă face o idee asupra calităților acestei legume, luați la cunoștință faptul că un ardei gras conține 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E și vitamina A.