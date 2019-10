Aţi acumulat prea multe kilograme în plus și vă este teamă că lucrurile au scăpat de sub control? Dacă vă aflați într-o astfel de situație, a venit momentul să luați măsuri pentru a elimina surplusurile. Înainte de a începe vreo dietă, trebuie să știți că arderea zilnică a caloriilor depinde de mulţi factori. Aceşti factori constau în vârstă, sex, înălţime, constituţia fizică, greutatea pe care o aveți, geneticul şi stilul de viaţă cu tot ce înseamnă el, și aici ne referim la alimentaţie, odihnă, stres etc.

În cazul în care nu vă place să faceţi mişcare intensă, sau pur şi simplu nu aveţi timp, să ştiţi că există câteva activităţi zilnice care vă ajută să scăpați de un număr considerabil de kilograme. Specialiștii ne recomandă, înainte de toate, un somn de minim șase ore, care vă scapă de 432 calorii. Apoi, condusul maşinii înseamnă alte 120 calorii într-o oră, duşul în baie, alte 60 calorii în 30 de minute.

Dacă faceți curăţenie în casă, mai pierdeți 90 calorii, în circa 30 de minute. Și o simplă plimbare vă ajută să scădeți 90 calorii în 30 de minute. Cei care fac sport și aleargă, pot pierde 300 calorii în 30 de minute.

Desigur, numărul de calorii arse pentru fiecare activitate în parte este orientativ, dar nu diferă foarte mult, în funcţie de greutate, vârstă şi înălţime. Bineînţeles că aceste calcule sunt orientative şi destul de greu de realizat, dar nu imposibil. În funcţie de ele, ne putem stabili un stil de viaţă mai sănătos, atât ca alimentaţie, cât şi ca somn şi mişcare.