Astmul la copii este una dintre bolile cronice cele mai frecvent întâlnite în rândul celor mici, în special în primii ani de viață. Afecțiunea este caracterizată prin hiperreactivitate bronșică, obstrucție a căilor respiratorii și reversibilitate bronșică.



Potrivit dr. Ana Moldoveanu, principalele simptome ale bolii sunt: tusea cronică spastică sau intermitentă productivă, șuierături ale respirației, dispnee (respirație dificilă) predominant nocturnă și cianoză (colorarea roșiatică-albastruie a feței în accesele de tuse prelungite). Specialistul a precizat că testele care ajută la stabilirea diagnosticului de boală astmatică sunt numeroase. Astfel, pe lângă anamneză și examinarea copilului, mai sunt necesare și alte teste, precum: radiografia toracică, spirometria (măsurarea probelor ventilatorii), analize de sânge uzuale, teste alergologice sangvine sau cutanate, exudat nazal și faringian etc. De asemenea, mai sunt necesare teste de bronhodilatație, în cazul în care spirometria a avut valori sub cele normale sau teste de provocare bronșică la metacholină sau histamine, în cazul în care spirometria s-a încadrat în limitele normale, dar medicul are suspiciuni că ar fi vorba de un astm bronșic.



Medicul a afirmat că depistarea astmului la copii este un moment dificil și încă din primele zile trebuie aleasă medicamentația potrivită pentru ei.



Vestea bună este că atunci când sunteți informați și cunoașteți cât mai multe aspecte despre boală, cresc considerabil șansele de a opri efectele nedorite ale acesteia, cum ar fi respirația șuierătoare, tusea uscată și, în principal, disconfortul cel mai mare - respirația îngreunată. Din păcate, la acest moment nu există niciun tratament care să vindece în totalitate astmul, dar acesta poate fi controlat prin medicamentație și mai ales prin evitarea cauzelor care declanșează crizele.



Partea bună este că odată cu trecerea timpului, persoanele cu astm încep să se simtă foarte bine, și asta datorită datorită medicamentației adecvate. Desigur, poate fi greu de acceptat faptul că, deși simptomele bolii au dispărut, aceasta este încă acolo. Astfel, este periculos să întrerupeți tratamentul cu gândul că boala a dispărut. Această decizie vă poate lăsa copilul vulnerabil, chiar cu dificultăți mai mari de respirație pentru data viitoare când astmul se declanșează. În ziua de astăzi, un lucru extraordinar este faptul că unii copii se pot vindeca definitiv de astm, numai că întreruperea tratamentului se face numai cu acordul medicului care l-a monitorizat pe parcursul bolii.



Totodată, medicul vă poate ajuta cu medicamentația potrivită și cu sfaturi esențiale, dar evoluția bolii depinde foarte mult de grija părinților și în special de grija și perseverența cu care își tratează copilul. Cu toate acestea, părinții trebuie să știe că, netratate, chiar și formele ușoare de boală pot produce modificări cronice ale căilor aeriene care grăbesc sau înrăutățesc scăderea funcției pulmonare. Ca urmare, ei au obligația de a le da copiilor spray-urile inhalatorii cu corticoizi de care au nevoie și toate celelalte tratamente recomandate de medic.