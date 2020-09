Atenţie la combinaţia alimentelor! Cum trebuie să mâncaţi

Sursa foto Official LA Fitness

Majoritatea oamenilor nu combină întotdeauna corect alimentele, iar de aici pot apărea o mulţime de probleme. Mai mult decât atât, câteodată, anumite alimente benefice pentru organism îşi pierd din calităţi, dacă sunt consumate laolaltă cu altele. Nutritioniştii spun, însă, că totul are legătură cu chimia corpului uman.

Spre exemplu, anumite alimente conţin vitamine şi minerale, iar organismul are nevoie de un ajutor suplimentar pentru a le absorbi.

Care sunt combinaţiile ideale pentru un organism sănătos? Nutriționistul Lucica Nechifor spune că, înainte de toate, trebuie să introducem în alimentație cartofii dulci, aceștia fiind extrem de bogaţi în vitamina A. Totuși, pentru ca această vitamină să intre în sânge, organismul are nevoie de puţin ajutor din partea zincului, așa că puteți introduce în dieta dumneavoastră și spanacul, care are un conţinut bogat de zinc. Acesta, la rândul său, poate ajuta organismul să absoarbă mai bine vitaminele din cartofii dulci. În concluzie, puteți face o salată de cartofi dulci şi spanac. Un alt aliment important este oul, bogat în vitamina A, D, E şi K. Acestea, însă, au nevoie de grăsimi pentru a fi absorbite de organism. Pentru că legumele cu frunzele verde închis, precum varza kale, reprezintă cea mai bună modalitate de a obţine vitamina K, un nutrient esenţial care promovează sănătatea osoasă şi coagularea sângelui, puteți face un ou pisat, alături de care să adăugați puţină varză kale. De asemenea, turmericul, acest condiment auriu, are o multitudine de proprietăţi sănătoase, inclusiv prevenirea şi tratamentul bolilor nervoase, cardiovasculare, de inimă, metabolice şi autoimune.

Acesta conţine curcumin, însă corpul nostru are probleme când vine vorba de accesul la proprietăţile sănătoase atunci când este ingerat singur, astfel că îl puteți asocia cu piperul negru, care conţine piperină, un compus care ajută la creşterea biodisponibilităţii turmericului. În acest fel, obţineți beneficiile de sănătate de care aveți atâta nevoie. Totodată, este important de știut faptul că soia, împreună cu alte surse tradiționale de calciu, cum ar fi laptele și brânza reprezintă combinația perfectă pentru peștele crud, care este bogat în vitamina D. Este vorba despre ton, macrou și somon. Ca urmare, încercați să bucătăriți mai des preparate gen sushi, dacă vreți să stimulați sănătatea organismului.

Rețineți și faptul că fructele conţin puţine calorii şi se digeră foarte repede, de aceea este recomandat să le consumați în combinaţie cu câteva migdale, seminţe sau nuci, deoarece acestea conţin grăsimi sănătoase şi dau o senzaţie de saţietate pentru mai multă vreme. De asemenea, dacă aveți de gând să măncați doar o salată de verdeţuri, aruncați în ea şi câteva seminţe şi nuci. În acest fel, vă veți feri de înfometare şi de tentaţia de a mânca dulciuri. „Pentru că încă găsiți în supermarket-uri pepeni, trebuie să ştiţi că, indiferent că acesta este roşu sau galben, el trebuie consumat simplu, fără să fie combinat cu nimic, deoarece se digeră cel mai repede dintre toate fructele şi este indicat să fie lăsat să se digere singur. În privinţa seminţelor, mai ales a celor de in, acestea sunt foarte bune atunci când vine vorba de tratarea constipaţiei şi accelerarea digestiei. Deoarece sunt foarte mici şi trec nedigerate prin stomac, este recomandat să le râşniţi înainte de a le pune în salate sau în smoothie-uri”, a completat specialistul.