Atenţie la prepararea cărnii! Afumarea sau sărarea acesteia nu ne feresc de trichineloză

Trichineloza este o boală răspândită în întreaga lume şi este determinată de un vierme care ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată. Aşadar, trebuie să ştiţi că procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele, motiv pentru care oamenii se pot infecta prin consumul cărnii de porc, în principal, dar şi de cal, nutrie sau vânat (mistreţ, urs), care conţine larve vii sau chisturi viabile.

Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătăţii, la om, majoritatea infecţiilor sunt asimptomatice, dar există şi forme clinice de boală cu evoluţie severă, care pot cauza moartea prin complicaţiile pe care le produc. De regulă, a precizat aceasta, manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne consumată, masivitatea infestării ei, dar mai ales de rezistenţa organismului.

„Următoarele semne clinice sunt sugestive pentru diagnostic: tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, greţuri, vărsături), care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată, febră, edeme însoţite de conjunctivită, dureri musculare. Factorii favorizanţi ai îmbolnăvirii la om sunt reprezentaţi de consumul cărnii de porc sau vânat neexaminată trichineloscopic. Totodată, unele obiceiuri culinare, cum ar fi prepararea termică «în sânge» sau consumul de preparate crude sau insuficient prelucrate termic vă poate afecta şi aici ne referim la pastramă, cârnaţii uscaţi sau afumaţi, şuncă.

La fel de riscantă este şi achiziţionarea de către populaţie a cărnii din alte locuri decât centrele comerciale specializate ori tăierea clandestină a animalelor”, a explicat medicul.

Bolnavii pot avea febră de peste 39 grade C

În unele cazuri, simptomele invaziei musculare pot face ca muşchii respiratori, masticatori şi ai deglutiţiei să fie dureroşi. În ceea ce priveşte febra, aceasta este, în general, până la 39 grade C sau mai mult, rămânând ridicată timp de mai multe zile, apoi scăzând gradat.

Dr. Loti Popescu a precizat că, în cazul apariţiei de simptome digestive sau oculare după consumul de carne de porc sau vânat infestată, sunteţi sfătuiţi să vă prezentaţi de urgenţă la medicul de familie.

Specialistul a subliniat, însă, că populaţia nu trebuie să se panicheze, întrucât boala nu se transmite de la un om la altul. Ca urmare, oamenii sunt rugaţi să fie foarte atenţi atunci când achiziţionează produse din carne şi mai ales să controleze carnea de porc sacrificat în gospodăria proprie sau de vânat.

În acelaşi timp, este indicat să renunţaţi la obiceiuri culinare riscante, precum consumul de carne/preparate din carne crudă sau insuficient prelucrată termic.

Medicii spun că trichineloza poate fi prevenită cu uşurinţă, dacă preparăm corespunzător carnea cumpărată, adică la temperaturi optime (71 grade C). Doar în acest fel, larvele pot fi distruse, dar şi prin congelarea cărnii la -17 grade C, timp de trei săptămâni sau la -30 grade C, timp de şase zile. Atenţie! Afumarea sau sărarea cărnii nu asigură distrugerea larvelor. Tot pentru a preveni apariţia bolii, porcii domestici nu trebuie hrăniţi cu produse din carne neprelucrată termic.

De reţinut şi că trichineloza trebuie diferenţiată de reumatismul articular acut, artrita acută, angioedem, boli febrile ca TBC, febra tifoidă, sepsisul şi febra recurentă, poliartrita etc.