De foarte multe ori, mai ales după o masă copioasă, oamenii au tendința de a se întinde puțin pe pat, ca să se relaxeze. Din păcate, susțin specialiștii, această atitudine nu este deloc indicată. În plus, mulți au obiceiul de a consuma fructe imediat după masă ori să fumeze, fără a se gândi la efectele negative pe care le pot avea asupra organismului.



De exemplu, medicii sunt de părere că fructele pot fi mâncate înainte de masă, pe stomacul gol, pentru că acestea solicită diverse enzime pentru a fi digerate. De asemenea, zahărul conținut de fructe are nevoie de mai mult timp până să fie complet absorbit. În plus, veți obține astfel cele mai multe beneficii din toate vitaminele, fibrele și alți nutrienți, iar mâncatul de fructe după o masă provoacă arsuri, indigestie și reflux gastro-intestinal. De asemenea, trebuie să țineți cont și de faptul că tutunul dăunează grav sănătății, a explicat dr. Cristina Dina. Totodată, cei mai mulți dintre consumatorii de tutun sunt conștienți că fumatul este dăunător sănătății, dar nu se pot opri și chiar fumează imediat după ce mănâncă. Această reacție este total greșită. „Trebuie să așteptați câteva ore după ce mâncați, până să fumați o țigară, pentru că țigările au nicotină, care inhibă oxigenul, atât de necesar digestiei, ceea ce permite organismului să absoarbă mai mult carcinogen decât de obicei”, a adăugat medicul. În cazul în care vă duceți la culcare imediat după ce ați mâncat, veți observa că simțiți un oarecare disconfort, vă veți simți balonați și nu veți reuși nici să dormiți bine. Toate acestea în condiţiile în care mesele târzii pot provoca dureri de stomac în timpul nopții, iar cercetările realizate de-a lungul timpului au demonstrat că cei care așteaptă mai mult timp până se culcă după ce au mâncat prezintă un risc mai mic de infarct. Specialiștii recomandă ca ultima masă a zilei să fie luată cu cel puțin câteva ore înainte de a merge la somn.



De asemenea, nu este indicat nici să faceți baie imediat după ce ați mâncat. Această activitate poate duce la creșterea tensiunii și a fluxului sanguin în picioare, reducându-l în zona stomacului. „Problema este că acest lucru va contribui la slăbirea sistemului dumneavoastră digestiv și va duce, în mod evident, la dureri de stomac”, avertizează dr. Cristina Dina.



O altă greșeală frecventă este consumul de ceai imediat după masă. Deși pare o alegere sănătoasă, ceaiul conține acid tanic, care interferează cu absorbția fierului din mâncare. „Se pare că nu este bine să beți ceai imediat după cină, pentru că licoarea, care ne place atât de mult, intervine în absorbția de fier, din cauza acidului tanic pe care îl conține și care interacționează cu fierul și proteinele din mâncare”, explică medicul. Mai mult decât atât, cercetările recente arată că acest obicei poate reduce absorbția fierului cu până la 80%, ducând la anemie. O astfel de deficiență se manifestă prin paloare, lipsa apetitului, dureri pectorale, extremități reci, amețeli și oboseală cronică, toate acestea contribuind la deteriorarea stării generale de sănătate.