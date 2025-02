Tartrul este o placă dentară mineralizată, dură care se formează pe dinți, atât deasupra, cât și sub linia gingiei. Spre deosebire de placa dentară, susţin specialiştii, care poate fi îndepărtată prin periaj și igienă orală corespunzătoare, tartrul se elimină doar prin intervenția unui igienist dentar sau medic dentist, cu ajutorul unei proceduri dentare profesionale. Acest tartru este format, în mare parte, din bacterii moarte care s-au mineralizat, amestecate cu o cantitate mică de proteine, glucide, aminoacizi etc., mineralizate din salivă. În general, acesta se prezintă sub formă de pete sau depuneri galbene, maro sau negre pe dinți, în special în jurul liniei gingiilor. Atenţie! Este complet contraindicat să încercați să eliminați tartrul de pe dinți acasă, pentru că riscați să deteriorați smalțul dinților.



În funcție de cantitatea de tartru depusă pe dinți, medicul dentist va recomanda: curățare dentară manuală; igienizare prin procedură cu ultrasunete; tratament pentru afecțiunea gingiilor. Majoritatea oamenilor previn depunerea tartrului, programând igienizări dentare la fiecare șase luni. Pentru persoanele care sunt predispuse la carii, boli ale gingiilor sau alte probleme, sunt recomandate curățări dentare mai dese. Din păcate, uneori, prezența tartrului pe dinți, pe perioade mai îndelungate, poate provoca deteriorări ale structurii osoase în jurul dinților.