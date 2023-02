Aveți sânii lăsați? La ce soluții puteți recurge pentru ridicarea lor

În ziua de azi, una dintre metodele de ridicare a sânilor este mastopexia. Intervenția se efectuează în scop estetic pentru a ridica sânii și a obține simetrie atunci când sunt inegali, putându-se poate face cu sau fără implant. Mastopexia se efectuează într-o sală de operații și necesită anestezie generală. Această tehnică urmărește să ofere un aspect mai tineresc, ajutând pacientele să se simtă mai bine în privința aspectului lor. Alte alternativă pentru a corecta această problemă include diferite exerciții fizice, creme, consumul de ceaiuri din plante și postura îmbunătățită.



Scopul este de a pune sânii înapoi la locul lor, fenomen cunoscut drept ptoză mamară. Această tehnică chirurgicală poate include reducția dacă sânii sunt prea mari sau mărirea cu implanturi, dacă sunt prea mici. De asemenea, poate schimba poziția areolei și a mamelonului. În plus, mastopexia ajută pacientele să se simtă mai în siguranță și le întărește stima de sine. După cum am menționat, mastopexia se face sub anestezie generală, de obicei cu sedare intravenoasă. Acolo, chirurgul va efectua între una și trei tăieturi, în funcție de mărime, formă, gradul ptozei, poziția areolei, excesul de piele sau nevoia de reducție.